Manchester United sprzedaje pomocnika

Tego lata Manchester United kupił jak i pożegnał już kilku piłkarzy. Teraz do tej listy dołączy kolejny zawodnik. Jak informuje Fabrizio Romano, następnym zawodnikiem, który opuści ekipę „Czerwonych Diabłów” zostanie Szkot, Scott McTominay. Nowym klubem pomocnika zostanie SSC Napoli, gdzie będzie pracował z Antonio Conte.

McTominay odchodzi z Manchesteru United

Manchester United jest bardzo aktywny podczas obecnego okienka transferowego. „Czerwone Diabły” nie tylko pozyskują piłkarzy, ale również sprzedali kilku zawodników, zwłaszcza takich, którzy nie sprawdzali się w ostatnich latach.

Z Old Trafford pożegnali się między innymi Anthony Martial, Donny van de Beek oraz Facundo Pellistri, którzy w ostatnich latach zanotowali znaczny regres. Raphael Varane oraz Aaron Wan-Bissaka coraz częściej widywani byli w gabinetach lekarskich niż na boisku. Ostatnim głośnym odejściem była przeprowadzka Masona Greenwooda, który trafił do Olympique Marsylii. Anglik z kolei nie miał pewnej przyszłości w Premier League, w dużej mierze przez swój pozaboiskowy skandal.

🇫🇷🔵 Raphaël Varane officially presented as new Como player. He will be no.19. ✨ pic.twitter.com/fdZqDYGrgq — EuroFoot (@eurofootcom) August 8, 2024

W ostatnich latach ciągłym przedmiotem spekulacji był Scott McTominay. Wychowanek „Czerwonych Diabłów” nigdy nie był piłkarzem podstawowego składu. Pełnił raczej rolę zmiennika i na boisku pojawiał się wtedy, kiedy drużyna miała problemy kadrowe. Mimo rotacyjnej roli nie narzekał na swoją rolę oraz dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków – za to był mocno ceniony przez samego „The Special One” Jose Mourinho.

Defensywny pomocnik w poprzednim sezonie zanotował najlepsze liczby oraz często ratował skórę samego Erika ten Haga, jak i swojej drużyny. W 32 meczach Premier League strzelił siedem goli oraz zaliczył asystę. Łącznie od momentu debiutu w pierwszej drużynie wystąpił w 255 spotkaniach, w których zdobył 29 bramek i 8 asyst.

Jak informuje Fabrizio Romano, jego przygoda z klubem już niedługo dobiegnie końca. Manchester United osiągnął porozumienie z Napoli. Koszt transakcji razem ze wszystkimi dodatkami wyniesie około 30 milionów euro. Szkot jest również chętny na przeprowadzkę oraz dogadał już warunki kontraktu.

🔵🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scott McTominay has already accepted Napoli and their project. Details to be discussed about his payoff, similar to Wan-Bissaka. This is the main part to fix + personal terms. Club to club agreement done with Man United for €30m fee (add-ons included) plus sell-on clause. pic.twitter.com/x9b4ahrUCo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Scott McTominay bardzo dobrze spisywał się w ostatnim roku również w reprezentacji Szkocji. W 15 ostatnich spotkaniach w kadrze narodowej strzelił 8 goli. W reprezentacji Szkocji pełni bardzo uniwersalną rolę. Wystawiany był nawet na pozycji środkowego obrońcy, a w ostatnich spotkaniach w pomocy, tuż za napastnikiem.

United chce sprowadzić pomocnika z PSG

Wygląda na to, że lada moment na Old Trafford zostanie sprowadzony nowy pomocnik. Od dłuższego czasu do United przymierzany jest Manuel Ugarte z Paris Saint-Germain. Obydwie drużyny niemal całe okienko transferowe negocjują kwotę odstępnego. Sam zawodnik już dawno uzgodnił warunki z „Czerwonymi Diabłami” i jest chętny na przenosiny.

Transfer McTominaya do Napoli, w żadnym stopniu nie miał wpłynąć na decyzję odnośnie Ugarte, jednak zebrane środki mogą znacznie przyśpieszyć transfer Urugwajczyka. Ugarte został zawodnikiem PSG na początku poprzedniego sezonu. Sporting otrzymał za niego 60 milionów euro. 23-latek nie jest zadowolony ze swojej roli, dlatego też chętnie przeniesie się do Premier League.

🚨🔴 Manchester United are set to close Manuel Ugarte deal… and it can be now permanent transfer. If all goes to plan with Scott McTominay to Napoli, Man United will proceed with permanent move for Ugarte as PSG wanted. Ugarte ONLY wants United, he’s ready to travel. ⏳🇺🇾 pic.twitter.com/Ni7FrTc3LJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Fot. PressFocus