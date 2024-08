Sydney FC sięgnie po byłego reprezentanta Brazylii

Sydney FC może się polskiemu kibicowi kojarzyć z Patrykiem Klimalą, który od jakiegoś czasu jest łączony z tym zespołem. Klub ten jednak za chwilę może sięgnąć po naprawdę ciekawego zawodnika. Jak informuje Fabrizio Romano były zawodnik m.in. Bayernu i Juventusu Douglas Costa ma podpisać dwuletni kontrakt z australijskim klubem.

Od jakiegoś czasu wielu piłkarzy ciągnie na Bliski Wschód. Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte czy też Sadio Mane są teraz wielkimi gwiazdami Saudi Pro League. Są jeszcze jednak kierunki na świecie, które potrafią ściągnąć do siebie znanych piłkarzy.

Australijskie Sydney FC za chwilę ma ogłosić transfer Douglasa Costy. Fabrizio Romano poinformował, że 33-latek, który w lipcu rozstał się z Fluminense, doszedł już do porozumienia z „Błękitnimi” w sprawie dwuletniej umowy.

🚨🔵 Douglas Costa to Sydney FC, here we go! Former Juventus and Bayern winger will join Australian side in massive move for the league.

Douglas was available as free agent and he has agreed on two year deal with Sydney FC.

Documents in place, deal done. 🇧🇷🇦🇺 pic.twitter.com/oKpymDOfyP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024