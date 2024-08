Betclic 1. Liga: Kolejny trener został zwolniony

Po porażce z Górnikiem Łęczna Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że posada trenera Arki Gdynia Wojciecha Łobodzińskiego jest zagrożona. Dziennikarz informował, że po tym meczu piłkarze mieli dostać dzień wolny, ale władze Arki nakazały stawić się wszystkim w klubie. Następnego dnia Włodarczyk poinformował, że zwolnienie Łobodzińskiego stało się faktem.

Trener Arki Gdynia zwolniony [AKTUALIZACJA]

Karuzela trenerska w Betclic 1. Lidze zaczęła kręcić się na dobre. Trenerów zwolniła już Polonia Warszawa, Warta Poznań i Ruch Chorzów. Wkrótce do zwolnienia trenera może także dojść w GKS-ie Tychy, a teraz kolejne dokonało się w Arce Gdynia. Po domowej porażce 1:2 z Górnikiem Łęczna Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” informował, że posada szkoleniowca ”Arkowców” Wojciecha Łobodzińskiego jest zagrożona.

Piłkarze po tym meczu mieli dostać dzień wolny, ale władze klubu miały nakazać stawić im się w klubie w godzinach popołudniowych. Arka nie wygrała już czwartego kolejnego meczu, co było najgorszą serią za kadencji Łobodzińskiego. W trzech poprzednich kolejkach Arka zanotowała trzy remisy, a na siedem dotychczasowych meczów Betclic 1. Ligi zanotowała zaledwie dwa zwycięstwa. Paradoksalnie to lepszy start niż przed rokiem, gdy Arka na tym etapie sezonu miała na koncie punkt mniej.

🚨 Wojciech Łobodziński blisko zwolnienia z Arki Gdynia. Poniedziałek miał być dniem wolnym dla piłkarzy, ale zdecydowano, że wszyscy mają stawić się po południu w klubie:https://t.co/ESE4e8gaiI — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 25, 2024

Informacja o potencjalnym zwolnieniu Łobodzińskiego pojawiła się kilka godzin po domowej porażce Arki 1:2 z Górnikiem Łęczna. Następnego dnia Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że zwolnienie Łobodzińskiego stało się faktem. W momencie aktualizacji artykułu (26 sierpnia, godz. 11:00) nie ma jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu klubu.

Łobodziński jest zatem już czwartym trenerem, którym w tym sezonie Betclic 1. Ligi stracił stanowisko. Co więcej, to trzecie zwolnienie, które miało miejsce na przestrzeni ostatniego tygodnia. Już wkrótce do grona zwolnionych może dołączyć Dariusz Banasik, ale tu również wciąż nie pojawił się oficjalny komunikat ze strony GKS-u Tychy. Pięciu zwolnionych trenerów po zaledwie siedmiu kolejkach to prawdopodobnie rekord w historii I ligi.

🚨 Wojciech Łobodziński zwolniony z Arki Gdynia. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 26, 2024

Awans wypuszczony z rąk

Wojciech Łobodziński przejął Arkę latem 2023 roku, tuż po najgorszym sezonie gdynian po spadku z Ekstraklasy, gdy po raz pierwszy zakończyła sezon I ligi poza strefą barażową. Po przeciętnym początku sezonu Arka zaczęła piąć się w tabeli, a po zwycięstwie w 14. kolejce z Podbeskidziem wskoczyła do strefy premiowanej bezpośrednim awansem. Wypadła z niej dopiero po ostatniej, 34. kolejce, gdy w bezpośrednim starciu o awans do Ekstraklasy przegrała z GKS-em Katowice.

Arka spadła do strefy barażowej i w równie dramatycznych okolicznościach przegrała walkę o awans. W półfinale podopieczni Łobodzińskiego pewnie pokonali 4:2 Odrę Opole, a w finale z Motorem Lublin od 13. minuty prowadzili 1:0. Jednak w 87. minucie Bartosz Wolski doprowadził do wyrównania, a w doliczonym czasie Mbaye Ndiaye zdobył bramkę na wagę awansu Motoru do Ekstraklasy. Tym samym kibice Arki na przestrzeni tygodnia zobaczyli dwie przegrane na własnym stadionie rywalizacje o awans do elity.

fot. Arka Gdynia SA / YouTube