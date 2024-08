Kepa Arrizabalaga odejdzie z Chelsea

Kepa Arrizabalaga poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Madryt. Razem z „Królewskimi” sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów, lecz mógł mieć mieszane uczucia, bo wygryzł go ze składu Andrij Łunin. Po powrocie do Chelsea spadł w hierarchii bramkarzy. Jak informuje Fabrizio Romano, Hiszpan znów uda się na wypożyczenie, tym razem jednak pozostanie w Premier League.

Kepa Arrizabalaga latem 2018 roku trafił do Chelsea z Athletic Bilbao za rekordowe 80 milionów euro (71,6 mln funtów). Od tamtego momentu pozostaje najdrożej pozyskanym bramkarzem w historii futbolu. Jego przygoda na Stamford Bridge nie przebiega jednak najlepiej. Mimo kilku dobrych okresów, w większości był krytykowany za swoje występy i nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

W pewnym momencie, patrząc na statystyki, był nawet najgorszym golkiperem w Premier League. W lutym 2020 roku miał najniższy procent wszystkich interwencji (55,56%), co klasyfikowało go na ostatniej pozycji w lidze.

Fani Chelsea zapamiętają Kepę z sytuacji, która miała miejsce podczas finału Carabao Cup z Manchesterem City. Pod koniec dogrywki ówczesny trener Maurizio Sarri, uznał że do serii rzutów karnych wprowadzi na boisko Caballero. Hiszpan mimo wściekłości szkoleniowca odmówił zejścia z boiska. Mimo obronionej jednej jedenastki, ostatecznie „The Blues” przegrali z „Obywatelami”, a na 29-latka spadła fala krytyki.

Kepa poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Madryt. Tuż na początku rozgrywek poważnej kontuzji nabawił się Thibaut Courtois. Zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, które wyeliminowało go niemal na cały sezon. Alternatywą dla Belga miał być właśnie Hiszpan. Arrizabalaga przegrał jednak rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Andriejem Łuninem. Zagrał łącznie 20 spotkań w koszulce „Królewskich”. Mimo wszystko można zaliczyć jego tamtejszy pobyt do w miarę udanych, głównie ze względu na dopisane sukcesy – Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii.

Grał głównie jesienią. Potem stracił zaufanie Carlo Ancelottiego. Mógł jednak po tym wypożyczeniu spodziewać się więcej, o jego pechu pisaliśmy TUTAJ.

Po powrocie do Chelsea jego sytuacja nie uległa poprawie. Wyżej w bramkarskiej hierarchii są Robert Sanchez oraz Filip Jørgensen. Kepa nie jest zadowolony z roli trzeciego golkipera, a dodatkowo dostał jasny sygnał, że nie będzie brany pod uwagę przez trenera Enzo Marescę, ponieważ nie trenuje nawet z pierwszą drużyną.

Jak informuje Fabrizio Romano, Hiszpan obecny sezon po raz kolejny spędzi na wypożyczeniu. Tym razem zasili jednak szeregi rywala z Premier League, a konkretnie Bournemouth. Kapitan drużyny – Neto – pod koniec minionego sezonu usiadł na ławce rezerwowych. W obecnych rozgrywkach rozpoczynał spotkania od pierwszych minut, jednak „Wisienki” rozglądają się za nowym golkiperem.

🚨🍒 Understand Bournemouth are closing in on deal to sign Kepa from Chelsea!

Still key details to sort but loan deal until June 2025 (extending his contract at #CFC until 2026) now close after late night talks.

If all good later today, Kepa will travel for medical tests. pic.twitter.com/0sBKDdJ14v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024