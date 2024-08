Wyróżnienia 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Obecny sezon PKO BP Ekstraklasy trwa już od ponad miesiąca. Sytuacja w tabeli powoli zaczyna się krystalizować, więc w ligowym kociołku przyszedł czas na pierwsze rozliczenia. Zapraszamy na szóstą odsłonę „Ekstraklasowych Wyróżnień”, przy okazji których podsumujemy szóstą serię gier na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce.

Chciałoby się powiedzieć, że Afonso Sousa po dwóch latach od transferu w końcu odpalił. Pod wodzą Nielsa Frederiksena Portugalczyk prezentuje się naprawdę dobrze, o czym najlepiej świadczy jego ostatni występ. W hicie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem a Pogonią Sousa był absolutnie kluczowym piłkarzem „Kolejorza”. Portugalczyk swoją wartość potwierdzał w zasadzie przez cały mecz, a „wisienką na torcie” był gol strzelony w 54. minucie.

Po raz drugi od czasu jego przyjścia do Lecha strzelił gola w drugim meczu z rzędu. Wcześniej dokonał tego w kwietniu 2023, gdy na przestrzeni kilku dni dwukrotnie ustrzelił Legię (2:2), a następnie Fiorentinę (3:2). Ostatecznie Lech pokonał Pogoń 2:0 i dzięki potknięciu Legii w meczu ze Śląskiem (1:1) po szóstej kolejce objął fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Ostatni raz ”Kolejorz” kolejkę ligową kończył na pierwszym miejscu w lipcu 2023 roku, gdy po dwóch seriach gier miał na koncie komplet punktów

Rośnie Pan Piłkarz Afonso Sousa. Warto dodać, że dawno nie słyszałem tak głośnego dopingu przy Bułgarskiej, jak dziś po bramce Portugalczyka. Tak grający „Kolejorz” ma potencjał na to, aby znów być great again 😉 pic.twitter.com/uwKZtdCds7

W minionej kolejce zobaczyliśmy dwie bardzo podobne i zarazem przepiękne bramki. Mowa o golach Damiana Kądziora z Piasta Gliwice i Rifata Kapicia z Lechii Gdańsk. Ostatecznie nasz wybór padł na trafienie Kądziora, który przed strzałem idealnie „przestawił” sobie obrońcę Zagłębia, po czym oddał kapitalny strzał lewą nogą w kierunku dalszego słupka bramki strzeżonej przez Dominika Hładuna.

Wpływ na naszą decyzję miał także fakt, że bramka Kądziora ostatecznie dała Piastowi zwycięstwo 1:0. Lechia zaś nie utrzymała korzystnego rezultatu, bowiem w 87. i 90. minucie meczu z Rakowem straciła dwie bramki, i ostatecznie przegrała 1:2.

Już kilka tygodni temu Filip Rózga znalazł się w ”Ekstraklasowych Wyróżnieniach”. Teraz wychowanek Cracovii strzelił swojego premierowego gola w PKO BP Ekstraklasie, czym zapisał się w annałach „Pasów”, bowiem został trzecim najmłodszym strzelcem w historii klubu. W 26. minucie meczu z Górnikiem Zabrze doprowadził do wyrównania, a ostatecznie po emocjonującym meczu Cracovia wygrała 3:2.

Zdecydowanie warto obserwować rozwój tego młodego zawodnika, gdyż za kilka lat może być już zbyt mocny na polską ligę. Rózga ma dopiero 19 lat, a już pewnie czuje się na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Piłkarz urodzony w 2005 roku często dostaje szanse od trenera ”Pasów” Dawida Kroczka i póki co w pełni je wykorzystuje.

Zostajemy w dawnej stolicy Polski, gdyż starcie pomiędzy ekipami z Krakowa i Zabrza było naszym zdaniem najbardziej atrakcyjnym meczem minionej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pięć bramek, zwroty akcji – ostatecznie pokonany Górnik dwukrotnie prowadził w tym meczu – gol samobójczy i… dwie czerwone kartki, które obejrzeli podopieczni Jana Urbana. Najpierw w 57. minucie Paweł Malec wyrzucił z boiska obrońcę drużyny z Zabrza – Rafała Janickiego, a pół godziny później jego los podzielił jego partner z linii obrony – Kryspin Szcześniak.

To wszystko zobaczyli fani zgromadzeni na stadionie przy ul. Kałuży. Starcie Cracovii z Górnikiem było w tej kolejce jednym z dwóch, w których padło pięć goli – na inaugurację tej serii gier łódzki Widzew pokonał u siebie Radomiaka Radom 3:2. Poziom dramaturgii w Krakowie był jednak nieporównywalnie większy, a mecz pomiędzy zespołami z Małopolski i Górnego Śląska należy rozpatrywać jako jeden z dotychczas najlepszych w tym sezonie Ekstraklasy.

Mistrz kraju przed startem nowego sezonu zawsze jest rozpatrywany jako jeden z faworytów do tytułu. Jednak sytuacja podopiecznych Adriana Siemieńca wygląda teraz zgoła inaczej. Jagiellonia przegrała bowiem już pięć meczów z rzędu – trzy w europejskich pucharach i dwa w lidze – przez co obecnie w białostockich kręgach coraz głośniej mówi się o kryzysie.

Fanów zespołu z Podlasia martwić może przede wszystkim dyspozycja w obronie – w tych pięciu przegranych meczach ”Jaga” straciła aż 16 bramek. Tym razem Jagiellonia musiała uznać wyższość beniaminka – GKS-u Katowice. „GieKSa” wbiła mistrzom Polski aż trzy gole, z czego pierwszego już w drugiej minucie. Ostatecznie ”Jaga” uległa przy Bukowej 1:3.

Jagiellonia have sprung a leak

Also, side note, I’m loving what I’ve seen from GKS Katowice this season, great addition to Ekstraklasa pic.twitter.com/MscHwARE6D

— Ben Griffis (@BeGriffis) August 25, 2024