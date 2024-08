Bayer Leverkusen ściąga piłkarza PSG

Mistrz Niemiec Bayer Leverkusen rozpoczął sezon w bardzo dobrym stylu i jest właśnie blisko ogłoszenia kolejnego wzmocnienia w letnim okienku transferowym. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano donosi, że defensor Nordi Mukiele znów pojawi się na boiskach Bundesligi. Tym razem jako piłkarz Bayeru. Wcześniej w Niemczech grał w drużynie z Lipska.

Nordi Mukiele w Bayeru Leverkusen

W sezonie 2024/2025 Bayer Leverkusen broni mistrzowskiego tytułu zdobytego w poprzednim rozgrywkach. Trener Xabi Alonso stworzył piłkarską maszynę, która nie przegrała w Bundeslidze żadnego meczu. Nowym jej „trybikiem” będzie Francuz Nordi Mukiele. Takie informacje donosi kibicom włoski newsman Fabrizio Romano. Według niego jest już pełne porozumienie pomiędzy PSG a Bayerem w sprawie przejścia obrońcy do nowego klubu.

🔴⚫️🤝🏻 Nordi Mukiele to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with PSG today. Loan move, FULL salary covered by Bayer and there will be NO buy option clause in the agreement. Mukiele’s medical has already been booked. pic.twitter.com/aCGuo7JgSn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Szczegóły wypożyczenia według Romano są następujące: Bayer będzie płacić pełne wynagrodzenie Mukiele, niemiecka ekipa nie ma prawa do wykupu Francuza, a badania lekarskie przed podpisaniem kontraktu są już zaplanowane.

Dlaczego Nordi Mukiele przejdzie do Bayeru?

„Aptekarze” zyskają nowe możliwości w obronie. Jest to także pewnego rodzaju zabezpieczenie przed odejściem Odilona Kossounou, choć bardziej spodziewano się odejścia Jonathana Taha. 28-latek ma umowę do 2025 roku i nie chciał jej przedłużać. Jak to w takich przypadkach bywa, pojawia się mnóstwo spekulacji: liga saudyjska, Bayern, a ostatnio i FC Barcelona. Najbliżej był przejścia do „Bawarczyków”. Temat istniał od kilku miesięcy. Trwały zaawansowane rozmowy, lecz zakończyły się fiaskiem. Tah zagrał pełne 90 minut z B. Moenchengladbach obok Edmonda Tapsoby oraz Piero Hincapiego.

Iworyjczyk Odilon Kossounou za to nie zagrał ani minuty w pierwszych dwóch meczach Bayeru w nowym sezonie – ani w lidze, ani w Superpucharze Niemiec. Można domniemywać, że chodzi o transfer do nowego klubu. Według niezwykle dobrze poinformowanego dziennikarza Floriana Plettenberga zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej przejdzie do niedawnego rywalu Bayeru z finału Ligi Europy. Według niemieckiego żurnalisty Kossounou zamieni „Aptekarzy” na „La Deę”, stając się graczem Atalanty Bergamo.

🚨🔵 EXCL | Total agreement between Atalanta Bergamo and Leverkusen about a permanent deal of Odilon #Kossounou has been reached now ✔️ … total verbal agreement is also done! ▫️One-year-loan. Option to buy can turn into an obligation to buy (easy to achieve)

▫️Loan fee: €5m… pic.twitter.com/riL5lRJY2a — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 27, 2024

Mukiele musi zacząć grać

Mukiele to niezwykle wszechstronny gracz. Jednokrotny reprezentant Francji potrafi grać jako środkowy defensor w systemie z trójką (gra w ten sposób Xabi Alonso). Najczęściej jednak występuje na prawej obronie. Zdarzają mu się też występny na lewym boku defensywy. 26-latek używając karcianej metafory, był bardziej blotką niż asem w sezonie 2023/24. 20 rozegranych meczów dla PSG, 938 minut gry i jedna asysta to dość marny bilans w ujęciu sezonu.

Pomocnym faktem dla francuskiego piłkarza jest jego znajomość Bundesligi. W latach 2018-2022 rozegrał 146 spotkań dla RB Lipsk. Mukiele powinien być bardziej uzupełnieniem składu aniżeli członkiem pełnoprawnej „11” Bayeru Leverkusen. Zważając na fakt gry na trzech frontach, Bayer potrzebuje szerokiej kadry. Dobrze grający głową defensor, który umie występować na kilku pozycjach, a do tego mający niemałe doświadczenie ligowe będzie przydatny Xabiemu Alonso.

