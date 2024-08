Nie żyje piłkarz, który zasłabł podczas meczu Copa Libertadores

Urugwajski świat piłki nożnej pogrążył się w żałobie. Nie żyje Juan Izquierdo – poinformował Nacional. Przed kilkoma dniami piłkarz stracił przytomność podczas meczu Copa Libertadores z Sao Paulo. Mimo stabilnego początkowo stanu, z czasem postępowało uszkodzenie mózgu oraz zwiększało się ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Zawodnika nie udało się uratować. Zmarł w wieku 27 lat.

Przed kilkoma dniami informowaliśmy o dramacie, który rozegrał się wieczorem 22 sierpnia w Sao Paulo. Na drugą połowę rewanżowego meczu 1/8 finału Copa Libertadores pomiędzy brazylijskim Sao Paulo a urugwajskim Nacionalem wszedł Jose Izquierdo. Środkowy obrońca w przerwie zmienił znanego z występów w lizbońskim Sportingu oraz reprezentacji Urugwaju Sebastiana Coatesa.

W 84. minucie na boisku rozpoczął się dramat. Izquierdo nagle zaczął tracić równowagę, po czym osunął się na murawę. Jego koledzy z zespołu natychmiast zareagowali, a zawodnik błyskawicznie został przetransportowany do szpitala. Po zakończonym zwycięstwem Sao Paulo 2:0 meczu Nacional wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że u zawodnika doszło do nieregularnego bicia serca. Dodano, że piłkarz znajduje się na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan jest stabilny. Miał pozostać na obserwacji przez co najmniej trzy doby.

Od tamtego czasu klub codziennie informował o stanie zdrowia piłkarza. Napływające informacje stawały się coraz bardziej niepokojące. Trzy dni po tym zdarzeniu – 25 sierpnia Nacional za pośrednictwem Szpitala Alberta Einsteina w Sao Paulo przekazało, że u piłkarza postępowało uszkodzenie mózgu oraz zwiększyło się ciśnienie wewnątrzczaszkowe. W kolejnej aktualizacji mogliśmy przeczytać, że jego stan jest krytyczny. Niestety, wieczorem 27 sierpnia czasu lokalnego Nacional poinformowało o śmierci Juana Izquierdo.

Z ogromnym bólem Klub Piłkarski Nacional informuje o śmierci naszego ukochanego Juana Izquierdo. Składamy najszczersze kondolencje jego bliskim – rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Cała społeczność Nacional opłakuje jego stratę. Juan, nigdy o Tobie nie zapomnimy – czytamy w komunikacie.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Świat składa kondolencje

Kondolencje spływają z całego świata. W komentarzach wyrazy współczucia padają m.in. ze strony brazylijskich Sao Paulo, czy Fluminense, czy od argentyńskich Boca Juniors i River Plate. Jeszcze, gdy Izquierdo walczył o życie w szpitalu urugwajska federacja podjęła decyzję o przełożeniu drugiej i trzeciej kolejki ekstraklasy oraz zawieszenia innych rozgrywek w kraju.

Juan Izquierdo był dwukrotnym mistrzem Urugwaju. Po tytuł mistrzowski w 2022 roku sięgnął z Nacionalem, a w 2023 roku z Liverpoolem Montevideo. Występował także dla trzech innych stołecznych klubów – Atletico Penarol, Wanderers i CA Cerro, którego był wychowankiem. Kilka miesięcy spędził również za granicą, gdy w 2021 roku był zawodnikiem meksykańskiego San Luis.

Lamentamos con profundo dolor y tristeza el fallecimiento del futbolista de @Nacional, Juan Izquierdo. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en este muy difícil momento. Q.E.P.D. pic.twitter.com/N7Xmx1XBvk — AUF (@AUFOficial) August 28, 2024

