Górnik Zabrze sprowadził kolejnego napastnika

Górnik Zabrze jest bardzo aktywny podczas letniego okienka transferowego. W ostatnim czasie skupił się na poszukiwaniu nowego napastnika. „Górnicy” dogadali się z występującym w Segunda Division Realem Saragossa w sprawie Sinana Bakışa. 30-tatek trafi na Stadion im. Ernesta Pohla w ramach rocznego wypożyczenia.

Górnik Zabrze z kolejnym napastnikiem

Górnik Zabrze zanotował bardzo udaną rundę wiosenną minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Zespół Jana Urbana przez pewien czas włączył się nawet do walki o tytuł mistrzowski, gdy wygrał cztery spotkania z rzędu. Ostatecznie im bliżej finiszu rozgrywek, tym częściej drużyna zaczęła tracić punkty i finalnie zakończyła sezon na szóstym miejscu. Obecnie znajduje się w samym środku tabeli, dokładniej na dziesiątej pozycji z ośmioma punktami na koncie.

Tego lata Górnik jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Wzmocnił się już na środku ataku Luką Zahoviciem oraz powracającym na nasze rodzime podwórko Aleksandrem Buksą, który reprezentował barwy Genoi. Działacze klubu uznali, że na tę pozycję przydałoby się jeszcze jedno wzmocnienie. Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że ich nowym piłkarzem został Sinan Bakış.

Nie musi się martwić o aklimatyzację, ponieważ w Zabrzu występuje już dwóch Hiszpanów i obaj są istotnymi zawodnikami. Manu Sanchez gra na prawej obronie, natomiast Josema jest stoperem. Ten pierwszy strzelił nawet gola z Puszczą Niepołomice i został sprowadzony z CD Castellon występującym wówczas na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii (wywalczyli awans).

Co to za zawodnik?

30-latek trafił do Polski z Realu Saragossa w ramach rocznego wypożyczenia. Minione rozgrywki nie były udane w wykonaniu Turka, mówiąc eufemistycznie. To napastnik, który rozegrał 19 spotkań na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Nie strzelił w nich jednak ani jednego gola. Hiszpańska drużyna uznała, że pobyt w Polsce będzie najlepszym rozwiązaniem na jego odbudowanie się. Podobnego zdania jest dyrektor sportowy Górnika – Łukasz Milik, który bardzo liczy na nowego napastnika.

– Potrzebowaliśmy napastnika i od kilku tygodni nasze działania skupiały się przede wszystkim na tej pozycji. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydawał się to trudny ruch do wykonania, skontaktowaliśmy się z agentem Sinana i okazało się, że istnieje jednak szansa pozyskania go. Następnie ustaliliśmy warunki z Saragossą. Dział sportu wykonał bardzo dobrą pracę. Lukas także odegrał ważną rolę. Dołącza do nas napastnik z La Liga 2, który pomoże nam osiągnąć w tym sezonie założone cele. Oczywiście, w dalszym ciągu bardzo mocno liczmy na Olką Buksę i wierzymy, że ten ruch wydatnie wypłynie na jego rozwoju. Sinan to doświadczony napastnik, od którego może sporo podpatrzeć – powiedział Milik.



🆕 Zatem oficjalnie! Sinan Bakış nowym zawodnikiem Trójkolorowych! ⚒️ Witaj w Zabrzu Sinan! Jadymy durś! 🫡 pic.twitter.com/WPhVMduWwd — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 27, 2024

Turecki napastnik mimo gorszego poprzedniego sezonu, podczas swojej kariery udowodnił, że można na niego liczyć. Podczas sezonu 2019/20 podczas pobytu w Admirze Wacken w austriackiej lidze strzelił 12 goli. Następnie przeniósł się do Heraclesa Almelo, gdzie na poziomie Eredivisie zdobył 10 bramek. W sezonie 2022/23 występował w FC Andorra w LaLiga 2, gdzie również pokazał się z dobrej strony. W 33 spotkaniach w lidze strzelił 12 goli oraz zaliczył dwie asysty. Tylko ten sezon jest po prostu w jego wykonaniu fatalny.

