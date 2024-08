Koniec transferowej sagi, Merino w końcu trafia do Arsenalu

Po wielu tygodniach oczekiwania i kolejnych medialnych doniesieniach Mikel Merino oficjalnie przeszedł do Arsenalu. „Kanonierzy” zapłacili za 28-latka 32 miliony euro, co jak na obecne standardy wydaje się bardzo okazyjną ceną. Hiszpan podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku.

Merino w Anglii nie po raz pierwszy

W przypadku kariery Mikela nie od samego początku wszystko było usłane różami. Już w 2016 roku opuścił Hiszpanie, gdzie trafił do Niemiec, zasilając szeregi Borussii Dortmund. Nie ma co ukrywać, Bundesligi nie zawojował, często nie łapiąc się nawet do kadry meczowej. Wypożyczenie do Newcastle United miało niejako zbudować tego młodego wówczas pomocnika, lecz efektu nie udało się osiągnąć. Była to jego pierwsza wyprawa do Anglii, gdzie zagrał 24 spotkania, strzelając jedną bramkę.

Warto jednak pamiętać, że gdy próbował sił poza Hiszpanią, był bardzo młodym zawodnikiem. Brak stabilizacji oraz mieszana forma sprawiły, że dość szybko wrócił do kraju. Dokładnie w lipcu 2018 roku Real Sociedad zdecydował się wykupić Merino za 12 milionów euro. Jak się okazało po czasie, był to zdecydowanie trafiony strzał, ponieważ środkowy pomocnik stał się niekwestionowanym liderem drużyny.

Mikel Merino was the highest rated central midfielder in both La Liga (7.18) 𝗮𝗻𝗱 the Champions League (7.67) last season. Arsenal have got themselves a good one. 🔥 pic.twitter.com/kyLXjMFWX0 — WhoScored.com (@WhoScored) August 27, 2024

W ostatnich dwóch latach Merino stał się topowym pomocnikiem całej La Ligi, a duży w tym udział miał jego już były szkoleniowiec, a więc Imanol Alguacil. Można spekulować, czy szczyt formy w wieku 28 lat to późno, czy też nie. Jednak Arsenal był przekonany, co do chęci pozyskania tego zawodnika.

Arsenal wzmacnia środek pola

Od samego początku pogłosek na temat potencjalnego transferu wyraźnie zaznaczano, iż to Mikel Arteta za wszelką cenę chce właśnie tego zawodnika. Na początku okienka transferowego mówiło się także o zainteresowaniu ze strony Barcelony, lecz ten kierunek dość szybko odpadł. Od tygodnia dowiadywaliśmy się, że już lada moment padnie oficjalne potwierdzenie, ale wszystko coraz bardziej się przeciągało. W końcu dostaliśmy informacje, że Merino podpisał kontrakt z Kanonierami. Arteta nie ukrywał zadowolenia.

Mikel, to zawodników, który dzięki swojej wszechstronności oraz doświadczeniu wniesie bardzo dużo do naszego zespołu. Ma świetne umiejętności techniczne, ale również silny charakter. Jest także zwycięzcą, co widzieliśmy podczas Euro.

Trener Arsenalu nie mógł nie wspomnieć o pamiętnym pojedynku Hiszpanów z Niemcami, kiedy to Merino zadał decydujący cios, wyrzucając gospodarzy w turnieju. Declan Rice, Thomas Partey, Jorginho, czy Martin Odegaard. W takim towarzystwie Merino jeszcze nie pracował. Kanonierzy zapłacą za 28-latka 32 miliony euro + 5 milionów zmiennych. Zawodnik podpisał kontrakt do 2028 roku.

Steel. Passion. Determination. The lowdown on our latest signing, Mikel Merino 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024

Arsenal w tym sezonie wygrał dwa z dwóch ligowych spotkań, najpierw pokonując Wolverhampton, a później Aston Villę. W obu starciach strzelali po dwa gole, nie tracąc przy tym żadnego. Mikel Arteta chce uniknąć błędów ostatnich lat i w końcu sięgnąć po ligowy tryumf. Merino ma być jednym z elementów układanki, które to umożliwią.

fot. screen YouTube/La Media Inglesa