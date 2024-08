Przed nami intensywny piłkarski dzień – piątek 30 sierpnia 2024. Dlaczego? Ponieważ to właśnie deadline day w najlepszych europejskich ligach. To ostatni dzień na przeprowadzenie transferu w Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Oto Deadline Day z Futbol News, gdzie będziemy aktualizować najciekawsze doniesienia, plotki, potwierdzone transfery, ale też i te upadłe. Jednym słowem – znajdziecie tu całe mięso transferowe, więc zapraszamy.

Deadline Day – transfery

12:45 – Alfredo Pedulla: Billy Gilmour do SSC Napoli to bardzo ciekawa historia tego okna, tutaj działy się wszelkie możliwe zwroty akcji. Wola gracza ”obaliła mur” Brighton.

12:41 – Gianluca Di Marzio: Luis Hasa przechodzi z Juventusu NextGen do Lecce. To MVP Euro U19 2023

12:39 – Matteo Moretto: Billy Gilmour otrzymał zielone światło od Brighton na lot do Włoch. Piłkarz był życzeniem trenera Antonio Conte.

12:36 – Fabrizio Romano cytuje Hansiego Flicka: „Eric Garcia zostaje w Barcelonie, koniec historii”. Ucina to plotki łączące piłkarza z powrotem do Girony.

12:25 – Nicolo Schira: Fiorentina pracuje nad podpisaniem Danilo Cataldiego z Lazio na zasadzie wypożyczenia. Sam piłkarz odrzucił już oferty z Como, Monzy, Torino i Cagliari w ostatnich dniach.

12:21 – Fabrizio Romano: Wolverhampton osiągnęło porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z utalentowanym zawodnikiem z Chelsea, Saheedem Olagunju, rocznik 2007. Umowa została zawarta i ma zostać podpisana dzisiaj. 12:20 – Daniele Longo: W przypadku wypożyczenia z klubu Ismaela Bennacer, AC Milan ruszy po Adriena Rabiota. Algierczyk miałby jednak zostać wypożyczony wyłącznie na płatny transfer czasowy. 12:15 – Nicolo Schira: Juventus planuje przedłużyć umowę z Samuelem Mbangulą, która wygasa w 2026 roku. Jedno z zaskoczeń początku sezonu Serie A miało dwa zapytania z klubów zagranicznych w kontekście wypożyczenia, ale Thiago Motta chce dać mu dużo przestrzeni i pewności siebie 12:11 – Nicolo Schira: Na razie nie ma konkretów ws. Filipa Kosticia. Juventus pracuje jednak nad jego odejściem. 12:10 – Alfredo Pedulla: Lazio odbywa nowe rozmowy z Michaelem Folorunsho z SSC Napoli. 12:08 – Florian Plettenberg: Derrick Kohn z Galatasaray przybył do Niemiec, aby sfinalizować transfer do Werderu Brema. Wypożyczenie z opcją wykupu za około 6 milionów euro. 12:07 – Fabrice Hawkins: Lorenz Assignon nie podpisze kontraktu z OM. Rennes nie chce go tam wypożyczać 12:07 – Santi Aouna, Hanif Berkane: Ajax chce sprowadzić z powrotem do siebie Hakima Ziyecha. Piłkarz jest otwarty na ten ruch, ma on zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Ajax najpierw musi posprzedawać.

12:04 – Fabrizio Romano: PSV Eindhoven osiągnęło porozumienie w sprawie wypożyczenia z obowiązkiem co do utalentowanego skrzydłowego Man City Joela Ndali. Umowa zawarta między wszystkimi stronami, z klauzulami odkupu i dalszej sprzedaży

12:01 – Kaveh Solkehol: Chelsea nie zrezygnowała z pozyskania Victora Osimhena, natomiast struktura płac klubu musi zostać „uszanowana”.

11:58 – Sebastien Denis: Mathis Lambourde opuszcza Stade Rennais. Podpisał kontrakt na 5 lat z Hellasem Verona. Cena to 4 miliony euro (w kwocie już zawarte bonusy).

11:55 – Filippo Biafora, Il Tempo: Pozostały detale w kwestii transferu Kouadio „Manu” Kone do AS Romy.

11:48 – Gianluca Di Marzio: Tomas Palacios z Talleres Cordoba przybył do biur Interu Mediolan na podpisanie kontraktu z mistrzem Włoch 2024. Argentyński stoper będzie kosztował Włochów 6,5 miliona euro.

11:44 – Fabrizio Romano: Carlos Soler do West Hamu, here we go! Wypożyczenie z opcją. West Ham pokryje pensję piłkarza, który przybędzie na testy medyczne.

11:43 – Matteo Moretto: Villarreal finalizuje wypożyczenie Juana Bernata.

11:43 – Santi Aouna, Hanif Berkane: Pozostało kilka szczegółów do ustalenia między OGC Niceą a Burnley w kwestii transferu Mike’a Tresora.

11:40 – Florian Plettenberg: Al Hilal (Saudi Pro League) oferuje około 40 milionów euro za Kingsleya Comana. Bayern nie naciska zawodnika, ale chciałby go sprzedać w miarę możliwości.

11:32 – Gianluca Di Marzio: Tiago Djalo ma dogłębne testy medyczne, z uwagi na jego powrót po kontuzji. Roma dodatkowo chce zachować ostrożność po sytuacji z Kevinem Danso.

11:26 – Orazio Accomando, DAZN Italia: Fiorentina z Lazio walczą nie tylko o Folorunsho. Kluby te pytają także o Sandiego Lovricia z Udinese

11:24 – Fabrizio Romano: Nottingham ma porozumienie ws. Jamesa Ward-Prowse’a. Here we go! Wypożyczenie, którego kroki formalne są na finalizacji.

11:16 – Matteo Moretto: Atlético zapytało o wypożyczenie Ismaëla Bennacera z Milanu.

11:14 – Gianluigi Longari: Atalanta rozważa wypożyczenie Robina Gosensa z Unionu Berlin. Dla wahadłowego byłby to powrót do Bergamo. Klub z GeWiss Stadium ma opuścić poza Bakkerem także Marco Palestra.

11:13 – Fabrizio Romano: Victor Osimhen wciąż nie dał zielonego światła na transfer do Arabii Saudyjskiej. Delegacja Chelsea cały czas próbuje zrealizować transfer.

11:13 – Matteo Moretto: Real Sociedad prowadzi rozmowy z FC Kopenhagą w sprawie Orriego Óskarssona.

11:11 – Florian Plettenberg, Patrick Berger: AS Roma wystosowała oficjalną ofertę za Kouadio „Manu” Kone – odrzucona, niewystarczająca, ale negocjacje trwają. Monchengladbach chce ”pakietu” za 25 milionów euro. Porozumienie słowne między Kone a Romą jest (na 5-letnią umowę). 11:11 – Santi Aouna, Sebastien Denis, Fabrice Hawkins: AS Roma wysłała ofertę za Loica Bade na około 20 milionów euro. 11:08 – Fabrizio Romano: Wilfried Zaha przybył do Lyonu, by sfinalizować wypożyczenie z Galatasaray. 11:08 – Gianluigi Longari: Do Salernitany z wolnego transferu przybyć ma Gianmarco Ferrari, wieloletni piłkarz Sassuolo.

11:04 – Gianluca Di Marzio: Tiago Djalo jest już w Rzymie, wkrótce testy medyczne przed przejściem do Milanu. Roma rozważa ponownie pozyskanie Matsa Hummelsa.

11:03 – Neal Maupay oficjalnie piłkarzem Olympique Marsylia. Wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.

10:59 – Kaveh Solkehol: Wysokie rangą źródła w Arabii Saudyjskiej mówią, że nie widzą możliwości, aby Al Ahli podpisało zarówno Victora Osimhena, jak i Ivana Toneya.

10:57 – Antonio Vitiello: Tammy Abraham przybył na lotnisko Mediolan Linate, w celu przejścia testów medycznych i podpisania rocznej umowy z Milanem

10:57 – L’Equipe: Strasbourg jest bliski sfinalizowania transferu Deivida Washingtona (19) z Chelsea. Kwota około 21 mln euro.

10:56 – The Guardian: Arsenal rozważa pozyskanie Raheema Sterlinga – nie jest to jednak łatwa transakcja do przeprowadzenia.

10:51 – Gianluca Di Marzio: Empoli próbuje pozyskać Juniora Sambię z Salernitany.

10:50 – Fabrizio Romano: Lille osiągnęło porozumienie z Atalantą w sprawie wypożyczenia Mitchela Bakkera jako nowego lewego obrońcy. Lille prowadziło zaawansowane rozmowy w sprawie Sergio Reguilona, ale Spurs odrzucili ich propozycję wypożyczenia.

10:45 – Gianluca Di Marzio: Paweł Jaroszyński wraca do Salernitany.

10:42 – Nacho Sanchis, Relevo: Carlos Soler do West Hamu to temat, który nie ma sprecyzowanej formuły (wypożyczenie z opcją, wypożyczenie z obowiązkiem – wszystko będzie zależeć od FFP West Hamu), ale sam transfer jest już prawie gotowy.

10:42 – Jose Manuel Rodriguez z Relevo: Kilka tygodni temu, Sevilla za 20 milionów euro, które oferuje obecnie Roma sprzedałaby Loica Bade. Piłkarz na poważnie rozważa ofertę, wszystko jest omawiane.

10:38 – Alfredo Pedulla: Alexis Saelemaekers jest już w Rzymie, gdzie trafi na roczne wypożyczenie do Romy.

10:24 – Orazio Accomando, DAZN Italia: Udinese przyspiesza w sprawie pozyskania Finna van Breemena z FC Basel.

10:17 – Darren Lewis, Daily Mirror: Ivan Toney przeniesie się do Al Ahli (Saudi Pro League) za 40 milionów funtów.

10:14 – Fabrizio Romano cytuje słowa Maxa Eberla, dyrektora sportowego Bayernu Monachium: „Nie podpiszemy już nikogo w tym oknie. Możliwe, że jeden piłkarz odejdzie, to tyle.”

10:13 – Fabrizio Romano: Manuel Ugarte podpisał wszystkie dokumenty i może nazywać się piłkarzem Manchesteru United.

10:07 – Florian Plettenberg: Augsburg rozważa pozyskanie Franka Onyeki z Brentfordu. Piłkarz ma w klubie Premier League jeszcze 3 lata umowy, jego pracodawca dał mu zielone światło.

10:07 – Orazio Accomando, DAZN Italia: Michael Folorunsho z SSC Napoli powiedział „tak” Lazio, ale Fiorentina ciągle walczy, aby wyprzedzić swojego rywala w wyścigu o podpis reprezentanta Włoch

10:03 – Florian Plettenberg: Koyi Miyoshi dołączy do VFL Bochum za kwotę poniżej 1 miliona euro.

9:59 – Fabrizio Romano: Klauzula w umowie Victora Osimhena w Arabii Saudyjskiej wynosić ma poniżej 100 milionów euro. Kluby są dogadane, pozostaje czekać na decyzję Nigeryjczyka.

9:56 – Ryan Taylor, Daily Mirror: Oczekuje się, że Arsenal wróci do tematu Joana Garcii w przyszłości. Espanyol jest nieugięty co do klauzuli (30 milionów euro).

9:54 – Florian Plettenberg: Eintracht sonduje sprowadzenie Mahmouda Dahouda z Brighton z uwagi na kontuzję Oscara Hojlunda.

9:53 – Orazio Accomando, DAZN Italia: Davide Faraoni jest na wylocie z Hellasu. Venezia oraz Lecce są zainteresowane jego usługami.

9:50 – Fabrizio Romano: Nottingham Forest prowadzi aktywne rozmowy w sprawie podpisania kontraktu z Jamesem Ward-Prowse’em. Może to być kluczowe dla West Hamu w celu poprawienia oferty i sprowadzenia Carlosa Solera z PSG.

9:49 – Tomasz Włodarczyk: John Yeboah i jego transfer do Venezii są finalizowane. Kwota jaką otrzyma Raków to 2,5 miliona euro + bonusy.

Finalizowany jest transfer Johna Yeboaha do Venezii. Zostały szczegóły i dziś 24-latek zostanie ogłoszony zawodnikiem beniaminka Serie A. Venezia musiała wcześniej zamknąć transfer Tannera Tessmanna do Lyonu. Ekwadorczyk jest już we Włoszech. Raków ma zarobić ok. 2,5 miliona… pic.twitter.com/qb1aAEqBnc — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 30, 2024

9:42 – Spezia1906: Rachid Kouda trafi ze Spezii do Parmy za 4,5 miliona euro. Pozostanie jednak w drugoligowcu do końca sezonu. W drugą stronę powędruje Antonio Colak.

9:39 – Fabrizio Romano: Rozpoczęły się testy medyczne Orela Mangali przed transferem z Olympique’u Lyon do Evertonu.

9:22 – Fabrizio Romano: Napoli osiągnęło całkowite porozumienie z Al Ahli w sprawie Victora Osimhena!

9:20 – Venezia ogłosiła rozwiązanie umowy z Mato Jajalo.

9:19 – Matteo Moretto: Reinier Jesus trafi na wypożyczenie z Realu Madryt do Granady.

9:16 – Florian Plettenberg: Gabriel Vidović uda się do FSV Mainz na roczne wypożyczenie, ale najpierw przedłuży umowę z Bayernem Monachium do 2026 roku. Opcja wykupu to około 5 milionów euro.

9:16 – Fabrizio Romano: Olympique Lyon jest gotowy podpisać nową umowę z Rayanem Cherkim. Chodzi o umowę do 2027 roku.

9:13 – Gianluca Di Marzio: Wciąż jest szansa na wypożyczenie Ismaela Bennacera z Milanu. Algierczyk cieszy się zainteresowaniem nie tylko saudyjskich, ale także europejskich klubów.

9:03 – Empoli ogłosiło pozyskanie Saby Sazonova oraz Pietro Pellegriego. To element wymiany na linii Empoli – Torino. W drugą stronę poszedł Sebastian Walukiewicz

9:02 – Gianluca Di Marzio: SSC Napoli po raz kolejny próbuje ściągnąć Billy’ego Gilmoura z Brighton. Zawodnik naciska na transfer.

9:00 – Sky Sports Italia: Facundo Gonzalez z Juventusu (mistrz świata u20) uda się na roczne wypożyczenie do Feyenoordu.

8:59 – Gianluca Di Marzio: Victor Osimhen do Al-Ahli! Czteroletni kontrakt na około 40 milionów rocznie. SSC Napoli zarobi około 80 milionów euro plus bonusy. Będzie w umowie zawarta klauzula wykupu.

8:51 – Fabrizio Romano: W kwestii Neto do Arsenalu – 100 procent pensji będzie opłacał Arsenal.

8:50 – Fabrizio Romano: Mohamed Simakan do Al Nassr, here we go! Piłkarz podpisze pięcioletnią umowę, a zastąpi go w RB Lipsk Lutsharel Geertruida. Pomino plotek łączących go z klubami Premier League, saudyjski klub jako jedyny odbył konkretne rozmowy

8:46 – Alfredo Pedulla: Gianluca Gaetano trafi dziś z SSC Napoli do Cagliari – cena to 6 milionów euro.

8:38 – Florian Plettenberg: Alexis Claude-Maurice jest bliski dołączenia do Augsburga. Całkowite ustne porozumienie z 26-letnim ofensywnym pomocnikiem zostało już osiągnięte. Piłkarz jest wolnym agentem.

8:11 – Fabrizio Romano: Maxence Lacroix podpisał pięcioletni kontrakt z Crystal Palace. Przychodzi on do Londynu z Wolfsburga za kwotę 21 milionów euro.

8:05 – Gianluca Di Marzio: Fiorentina zapytała West Ham o Marokańczyka Nayefa Aguerda. W grę wchodzi wypożyczenie.

3:15 – Fabrizio Romano: Tiago Djalo z Juventusu do Romy – here we go! Wypożyczenie z opcją wykupu za 9 milionów euro.

3:03 – Samuel Gigot przyleciał na lotnisko Fiumucino, aby odbyć transfer do Lazio.

3:01 – Gianluigi Longari: Czas na sfinalizowanie transakcji Osimhena to dla klubów Saudi Pro League 2 września, to ostateczny termin wpływania transferów do saudyjskiej ekstraklasy.

1:24 – Alfredo Pedulla: Roma chce zapewnić Daniele De Rossiemu pomocnika Borussii Monchengladbach, Kouadio „Manu” Kone. Francuza na Milan nakłaniał Zlatan Ibrahimović, ale u ”Rossonerich” w składzie wciąż jest Ismael Bennacer. Roma by zrealizować transfer Kone prawdopodobnie sprzeda Edoardo Bove.

1:21 – Hugo Guillemet: Lyon wypożyczy Wilfrieda Zahę z Galatasaray. Ten zastąpi Ernesta Nuamaha, zmierzającego do Premier League – konkretnie do Evertonu.

1:08 – Santi Aouna: Najbliższe kilka godzin będzie decydujące w sprawie Kouadio „Manu” Kone. Piłkarz ma umowę zarówno z Romą, jak i Milanem.

1:01 – Matteo Moretto: Arsenal zastanawia się czy dalej negocjować ws. Joana Garcii. RCD Espanyol usilnie chce wpłacenia klauzuli, która wynosi 30 milionów euro. Dwie oferty londyńczyków zostały już odrzucone.

0:57 – Manuel Veth, Transfermarkt: Nick Markanich z klubu amerykańskiej Championship Charleston Battery trafi do CD Castellonu. O tym bardzo ciekawym projekcie podobnym co nieco do Wisły Kraków, pisaliśmy TUTAJ.

0:56 – Gianluca Di Marzio: Lille myśli nad sprowadzeniem Mitchella Bakkera z Atalanty. W grę wchodzi wypożyczenie.

0:55 – Fabrizio Romano: Arsenal i Bournemouth osiągnęły ustne porozumienie w sprawie Neto jako rezerwowego bramkarza. David Ornstein dodaje, że ”The Gunners” nie mają ani opcji ani obowiązku wykupu bramkarza z Brazylii.

0:35 – Fabrizio Romano: Po fiasku negocjacji z Kevinem Danso, AS Roma dopina umowę z Tiago Djalo z Juventusu – wypożyczenie z opcją.

0:28 – Fabrizio Romano: Negocjacje ws. Jadona Sancho na linii Manchester United – Juventus wstrzymane. Juventus nie zgadza się na obecne, ich zdaniem wygórowane, warunki transferu. Klub z Turynu uzależnia ten ruch teraz od większej liczby sprzedaży bądź spadku ceny.

0:24 – RC Lens ogłosiło, że Kevin Danso zostaje w klubie i nie przejdzie do Romy. Powodem: długa interpretacja badania lekarskiego.

0:23 – Alfredo Pedulla: Fiorentina oferuje 12 milionów euro za Martina Baturinę z Dinama Zagrzeb – Chorwaci chcą 18 milionów.

0:13 – Fabrizio Romano: Tammy Abraham dołączy do Milanu, a Alexis Saelemaekers do Romy – obaj na zasadzie rocznego wypożyczenia, here we go!

0:12 – Fabrizio Romano: Chelsea przystąpiło do negocjacji z SSC Napoli w sprawie Victora Osimhena. Chodzi o wypożyczenie z opcją. Jeśli ten ruch upadnie, do gry wchodzi Al Ahli (Saudi Pro League)

0:11 – Fabrizio Romano: Juventus i SSC Napoli nadal nie uzgodniły podziału pensji jeśli chodzi o Arthura Melo.

0:05 – Fabrizio Romano: Augsburg dogadał się z AS Monaco w sprawie Chrislaina Matsimy. Wypożyczenie z obowiązkiem – 5,5 miliona euro plus 1 w bonusach

0:00 – Alfredo Pedulla: Fenerbahce osiągnęło żądania Fiorentiny i zapłaci za Sofyana Amrabata 17-18 milionów euro.

Matteo Moretto dodaje, że podpisze on umowę na 4 lata, będzie to wypożyczenie 2 miliony euro z obowiązkiem wykupu za 13, do tego bonusy w wysokości 3 milionów euro.

Rozpoczyna się Deadline Day – oznacza to, że od dziś obowiązuje klauzula wykupu za Ivana Perisicia w wysokości 200 tysięcy euro. (Croatian Footy)