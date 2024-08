Losowanie Ligi Mistrzów: Poznaliśmy starcia fazy ligowej

W monakijskim Monte Carlo odbyło się pierwsze w historii losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Każda z 36 drużyn wylosowała po dwa zespoły z czterech koszyków. Wszyscy rozegrają po cztery mecze u siebie i na wyjeździe, ale w fazie ligowej nie będzie już meczów rewanżowych. Każdy klub poznał już swoich ośmiu rywali, ale terminarz zaprezentowany zostanie dopiero w sobotę 31 sierpnia.

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów za nami

Dzień przed losowaniem poznaliśmy komplet 36 uczestników fazy ligowej Ligi Mistrzów. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery koszyki po dziewięć zespołów. Drużyny dzielone są według rankingu UEFA za wyjątkiem zwycięzcy Ligi Mistrzów, którzy zawsze losowany będzie z pierwszego koszyka. Do tej pory także zwycięzca Ligi Europy przystępował do losowania z pierwszego koszyka, ale od tej edycji się to zmieni. Tym samym Atalanta na podstawie swojego współczynnika trafiła dopiero do drugiego koszyka.

Przed rozpoczęciem losowania nagrodę prezydenta UEFA otrzymali legendarni Gianluigi Buffon i Cristiano Ronaldo. Słynny bramkarz losował drużyny z każdego koszyka, a pięciokrotny zwycięzca Champions League naciskał przycisk z logiem tych rozgrywek, by zatrzymać dobieranie przeciwników danej drużynie przez komputer.

Wszyscy uczestnicy otrzymywali po dwóch przeciwników z każdego koszyka, z zastrzeżeniem, że mogą trafić na maksymalnie dwie drużyny z jednego kraju i nie mogą zagrać z inną drużyną ze swojego kraju. Zlikwidowano także system ”mecz i rewanż”, więc rodem z dużych turniejów reprezentacyjnych dojdzie tylko do jednego starcia pomiędzy danymi drużynami.

Wszyscy zagrają po cztery mecze u siebie i na wyjeździe, a komputer od razu podczas dobierania przeciwników danemu zespołowi decydował, czy z tym rywalem zagrają przed własną publicznością, czy jednak udadzą się w podróż. Choć wszystkie kluby dowiedziały się z kim zagrają u siebie, a z kim na wyjeździe, to terminarz wszystkich ośmiu kolejek zaprezentowany zostanie dopiero w sobotę 31 sierpnia. Gdy tylko terminarz zostanie ustalony, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Daty meczów fazy ligowej 33. edycji Champions League prezentują się następująco:

1. kolejka fazy ligowej: wtorek 17 września – czwartek 19 września

2. kolejka fazy ligowej: wtorek 1 października – środa 2 października

3. kolejka fazy ligowej: wtorek 22 października – środa 23 października

4. kolejka fazy ligowej: wtorek 5 listopada – środa 6 listopada

5. kolejka fazy ligowej: wtorek 26 listopada – środa 27 listopada

6. kolejka fazy ligowej: wtorek 10 grudnia – środa 11 grudnia

7. kolejka fazy ligowej: wtorek 21 stycznia – środa 22 stycznia

8. kolejka fazy ligowej: środa 29 stycznia

Zmiana systemu z fazy grupowej na fazę ligową zwiększa liczbę meczów z 96 do 144. W fazie pucharowej zaś liczba meczów zwiększy się z 29 do 45. To dlatego, że drużyny, które w tabeli zajmą miejsca 9-24 zagrają w barażach o 1/8 finału. Następnie ośmiu zwycięzców tych barażów zagra z drużynami, które w fazie ligowej zajęły miejsca 1-8 i automatycznie zakwalifikowały się do 1/8 finału. Od etapu ćwierćfinału faza pucharowa przebiegać już będzie w klasycznym stylu.

