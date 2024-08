Ajax pozbawił Jagiellonię marzeń o grze w Lidze Europy

Podobnie, jak w pierwszym starciu Jagiellonia Białystok otrzymała lekcję gry w piłkę od Ajaxu. Mimo wysokiego zwycięstwa przed tygodniem holenderska drużyna nie spuściła nogi z gazu i po raz kolejny pokonała mistrzów Polski różnicą trzech bramek. „Jaga” tym samym zakończyła swoje marzenia o grze w Lidze Europy, jednak w rundzie jesiennej zobaczymy ją w Lidze Konferencji.

Kompletna dominacja Ajaxu w 1. połowie

Mimo pewnej wygranej w pierwszym starciu z Jagiellonią 4:1 Ajax nie chciał dać najmniejszych nadziei polskiej drużynie na odrobienie strat i od samego początku zaznaczał swoją dominację. Pierwsza sytuację zespół Francesco Farioliego wykreował sobie już w trzeciej minucie. Brian Brobbey doszedł do strzału głową po dośrodkowaniu, ale uderzenie powędrowało wprost w Maksymiliana Stryjka, który nie miał najmniejszego problemu z interwencją.

Chwilę później ponownie zrobiło się groźnie pod bramką mistrzów Polski. Kenneth Taylor wywalczył piłkę w polu karnym i znalazł się w dogodnej pozycji strzeleckiej, lecz jego uderzenie minęło lewy słupek. W 20. minucie Bernard Traore otrzymał podanie w okolicy 16. metra i zdecydował się na strzał. Jednak ponownie piłka powędrowała w środek bramki i uderzenie okazało się niegroźne dla Stryjka.

Good cross by Bergwijn but Brobbey's header is off target. pic.twitter.com/c4I8xgjW3P — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 29, 2024

Pięć minut przed przerwą Ajax wyprowadził kapitalną drużynową akcję. Zawodnicy stołecznego klubu zabawili się w polu karnym Jagiellonii ładnymi podaniami. Steven Bergwijn znalazł się w sytuacji ”jeden na jeden” z bramkarzem mistrza Polski. Jednak golkiper ”Jagi” ponownie stanął na wysokości zadania i wybił piłkę ma rzut rożny.

Holenderska drużyna zwieńczyła swoją dominację otwierającym golem w 43. minucie. Kian Jitz-Jim przejął piłkę w środku pola, co dało Ajaxowi znakomitą szanse na kontrę. Szybko zagrał on do Bergwijna, który przy pełnym sprincie podprowadził futbolówkę w pobliże pola karnego i wypuścił Jitza-Jima do pojedynku ”oko w oko” ze Stryjkiem.

Polak tym razem był bez szans, bowiem piłka po strzale holenderskiego pomocnika odbiła się jeszcze od słupka. Dzięki bramce zdobytej w ostatnich minutach pierwszej połowy Ajax zasłużenie schodził do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Zespół Francesco Farioliego kompletnie zdominował mistrzów Polski.

Ajax Amsterdam prowadzi z @Jagiellonia1920 po pierwszej połowie 1️⃣:0️⃣ Kian Fitz-Jim trafia do siatki. 📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1, Super Polsat

📲 Polsat Box Go#AJAJAG pic.twitter.com/XAYHvjYZd9 — Polsat Sport (@polsatsport) August 29, 2024

Miazga w drugiej połowie

Druga połowa wyglądała podobnie, jak pierwsza odsłona. Ajax od początku zaznaczał swoją dominację. W 58. minucie po drobnym zamieszaniu w polu karnym Traore zgarnął piłkę i stanął przed dogodną okazją. Odbił nieco w kierunku bramki i oddał mocne uderzenie, które ponownie obronił dobrze dysponowany w tym meczu Stryjek.

W 64. minucie Ajax podwyższył prowadzenie. Bobbey znakomicie zastawił piłkę tyłem do bramki na linii 16. metra. Następnie wypatrzył wbiegającego zza jego pleców w pole bramkowe Hendersona, a ten po otrzymaniu piłki zagrał wystawił ją jeszcze Kennethowi Taylorowi, a ten na wślizgu skierował ją do pustej bramki.

Chwilę później po kolejnej akcji drużynowej było już 3:0. Nieatakowany Taylor pewnie wbiegł z piłką w pole karne i tuż przed linią końcową zagrał piłkę do Briana Brobbey’a, który instynktownie trącił ją i wpakował do siatki.

.@Jagiellonia1920 rozbita w Amsterdamie 3️⃣:0️⃣ Najpierw Kenneth Taylor, a potem Brian Brobbey ⚽ 📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1, Super Polsat

📲 Polsat Box Go#AJAJAG pic.twitter.com/O5B8HOKYSN — Polsat Sport (@polsatsport) August 29, 2024

W 75. minucie uskrzydleni swoim wysokim prowadzeniem piłkarze Ajaxu ponownie ruszyli z groźną kontrą – tym razem z przewagą czterech na trzech. Jednak podczas finalizacji akcji Bertrand Traore trafił tylko w słupek. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem Ajaxu 3:0. Ani przez chwilę rewanżowego starcia ”Joden” nie dali Jagiellonii choćby obrony nadziei na odrobienie strat.

Fot. PressFocus