Ekstraklasa: Kolejny trener zwolniony. I to tuż po meczu

Komunikat o rozstaniu z trenerem nastąpił dopiero godzinę po porażce z Lechem Poznań 0:2. Kamil Kiereś został zwolniony ze Stali Mielec – poinformował oficjalnie klub z Podkarpacia. Po siedmiu meczach Stal ma na koncie aż pięć porażek i przerwę na kadrę spędzi w strefie spadkowej.

Stal Mielec zwolniła trenera

Odkąd Stal wróciła do Ekstraklasy w 2020 roku, to nie zaliczyła jeszcze tak słabego startu w tych rozgrywkach jak teraz. Na siedem dotychczasowych meczów przegrała aż pięć, a na koncie ma zaledwie cztery punkty. I tak, jak można było zakładać porażki z Jagiellonią, Pogonią i Lechem, tak dla kibiców Stali z pewnością rozczarowujące były przegrane przed własną publicznością z beniaminkiem Ekstraklasy GKS-em Katowice (0:1) oraz porażka w Kielcach z Koroną 1:2 po bramce straconej w doliczonym czasie gry.

Stal w tym czasie strzeliła także tylko cztery gole, co przed tą kolejką było lepszym wynikiem tylko od Motoru i Śląska, ale oba te kluby mają jeden mecz rozegrany mniej. Aż cztery mecze zespół Kamila Kieresia kończył ”na zero z przodu”. Po porażce w szóstej kolejce 1:2 z Koroną po bramce straconej w doliczonym czasie mówiło się, że Kiereś z Lechem będzie grał o posadę. Jego podopieczni przegrali jednak 0:2, a ”Kolejorz” nie musiał nawet włączać wyższego biegu, by sięgnąć po trzy punkty.

Już godzinę po końcowym gwizdku Stal poinformowała o rozstaniu ze szkoleniowcem. Zwolnienie nastąpiło po jego 50. meczu w Ekstraklasie w roli trenera Stali. Łącznie poprowadził Stal w 53 meczach, w których jego zespół odniósł 17 zwycięstw, miał 15 remisów i 21 porażek. Był szkoleniowcem Stali od 20 marca 2023 roku, co było szóstą najdłuższą kadencją wśród trenerów ekstraklasowych klubów. To drugie zwolnienie trenera w tym sezonie Ekstraklasy. Wcześniej już po dwóch kolejkach Korona Kielce rozstała się z Kamilem Kuzerą.

Klub FKS Stal Mielec S.A. informuje, że zakończył współpracę z trenerem Kamilem Kieresiem. Dziękujemy trenerze za wkład w rozwój klubu oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze! ℹ️👉 https://t.co/wWf3qEkugu pic.twitter.com/YdjMcGjyTo — FKS Stal Mielec (@FksStalMielec) August 30, 2024

Kamil Kiereś zrobił wynik ponad stan w sezonie 2023/24, kiedy jego Stal Mielec niespodziewanie zajęła 11. miejsce w Ekstraklasie i nie była zaangażowana w walkę o utrzymanie, choć w okolicy września i października pojawił się kryzys – cztery porażki na pięć. Stal się jednak z tych kłopotów wydźwignęła za sprawą trzech zwycięstw z rzędu – z Górnikiem Zabrze, Pogonią Szczecin oraz ŁKS-em Łódź, a wcześniej był jeszcze okazały tryumf przy Łazienkowskiej. To podbudowało pozycję trenera.

W końcówce Stal słynęła z remisów 0:0 – zanotowała takich aż pięć na wiosnę, lecz kryzys był widoczny już wtedy po jednym zwycięstwie w ostatnich 10 grach. Niekwestionowaną gwiazdą był Ilja Szkurin, autor 18 bramek, który na razie pozostaje w Mielcu, choć kilka miesięcy temu przewijał się temat jego odejścia.

Nieznany następca

Nieznane jest jeszcze nazwisko następcy Kieresia, ale Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” informował, że w środku tygodnia Stal kontaktowała się z byłym trenerem Rakowa, a obecnie asystentem Marka Papszuna – Dawidem Szwargą. Najbliższy mecz Stal rozegra w poniedziałek 16 września ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe. Przerwę na kadrę klub z Podkarpacia spędzi w strefie spadkowej, a w przypadku zwycięstwa Lechii i co najmniej remisu Radomiaka mielczanie mogą nawet osunąć się na ostatnie miejsce w tabeli.

Stal Mielec zwolniła Kamila Kieresia po porażce z Lechem Poznań. Klub szuka następcy. Dwa dni temu Stal skontaktowała się z Dawidem Szwargą. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 30, 2024

fot. PressFocus