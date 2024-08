Jakub Moder znajdzie miejsce w składzie? Konkurencja się wykrusza

Jakub Moder może znacząco zbliżyć się do wyjściowego składu Brighton w świeżo rozpoczętym sezonie Premier League. Najpierw poważnej kontuzji doznał Matt O’Riley, a teraz w ostatnim możliwym momencie z drużyny odszedł Billy Gilmour. SSC Napoli zapłaciło za 23-letniego Szkota 14 milionów euro, znacznie wzmacniając środek pola.

Od samego początku okresu przygotowawczego z Anglii dochodziły nas bardzo niepokojące informacje odnośnie Jakuba Modera. Jego postać miała bowiem nie pasować do układanki Fabiana Hurzelera, jednak zupełnie inne spojrzenie na całą sprawę rzucił Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl”, informując o kontuzji, która towarzyszyła zawodnikowi podczas EURO 2024 i tym, że potrzebny był mu obóz wyrównawczy dla graczy po urazach i to właśnie dlatego nie pojechał z Brighton na ten normalny obóz.

New Brighton signing Matt O'Riley has been forced off with an ankle injury.

Limited video angle, but the 'scissor tackle' mechanism brings concern for a high-grade ankle sprain/syndesmosis injury.

Forced ankle eversion and external rotation could have been possible here, but… pic.twitter.com/VcqMTrnY3n

