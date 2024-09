Roma jednak z nowym obrońcą

Roma w Deadline Day co prawda pozyskała na rok Alexisa Saelemaekersa z Milanu oraz na stałe Kouadio „Manu” Kone z Monchengladbach, ale nie środkowego obrońcę. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach mogła pozyskać aż dwóch stoperów, a nie udało się ani jednego. Kevin Danso z RC Lens oblał państwową część testów medycznych, a Tiago Djalo z Juventusu rozmyślił się po przedłużających się negocjacjach. Zamiast nich przybędzie Mario Hermoso.

Kevin Danso był ponownie łączony z włoskim klubem, tym razem nie z SSC Napoli, a AS Romą. Austriak z RC Lens przeszedł część testów medycznych, ale zaniepokoiło niektóre osoby to, że stoper ma nieregularne echo serca. Od śmierci w 2018 roku kapitana Fiorentiny ten element badań jest częścią bardzo rygorystyczną i Austriak jej nie przeszedł.

Tego samego dnia Juventus i Roma uzgodnił wypożyczenie na sezon z opcją wykupu za 9 milionów euro za Tiago Djalo, który wracał do siebie po kontuzji. Portugalczyk jednak w pewnym momencie był już na tyle zniecierpliwiony, że po pierwsze – odmówił komentarza dziennikarzom, a po drugie – zrezygnował na pewnym etapie z dalszego czekania.

🟡🔴🇪🇸 Mario Hermoso to AS Roma, here we go! Deal in place on three year deal until June 2027.

Exit clause in June 2026 also included.

Travel and medical tests being booked for Sunday. pic.twitter.com/FjyFfhQqqq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024