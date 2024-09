SSC Napoli: Piłkarz okradziony po meczu

SSC Napoli to drużyna, która w minionego lata przeszła dużo zmian począwszy od sztabu szkoleniowego po kadrę drużyny. ”Partenopei” latem dokonali czwartej w ostatnich 12 miesiącach zmiany trenera i zatrudniono Antonio Conte. Do tego, Aurelio De Laurentiis pozyskał wiele nazwisk, np: Lukaku, Neres, Spinazzola, Buongiorno. Jeden z nich został po meczu z Parmą okradziony. Chodzi o byłego piłkarza Benfiki. W Neapolu niestety pod tym względem po staremu.

31 sierpnia SSC Napoli rozegrało mecz trzeciej kolejki Serie A z beniaminkiem z Parmy. Mecz zakończył się happy-endem po thrillerze – gospodarze wykorzystali czerwoną kartkę bramkarza Ziona Suzukiego i grę Enrico Del Prato między słupkami do odrobienia strat. Odrobili 0:1 wygrywając po dwóch golach w doliczonym czasie gry.

Przy jednej z bramek asystował David Neres, który zaliczył drugą asystę w swoim drugim meczu w Neapolu. Po meczu jednak doszło do przykrej sytuacji. Z bronią w ręku, napadnięto go wraz z jego partnerką. Piłkarz przestraszony oddał roleksa, ale nic mu się nie stało. W jego samochodzie rozbito szybę, a samemu piłkarzowi grożono bronią.

W ostatnich latach to nie jedyny przypadek, że w Neapolu okradziono zawodnika miejscowej drużyny. Takie smutne wydarzenie przydarzyło się choćby Arkadiuszowi Milikowi. W październiku 2018 roku, polskiego napastnika okradziono po meczu Ligi Mistrzów z drogocennego rolexa.

Takie negatywne przygody nie ominęły też Piotra Zielińskiego. Pod koniec czerwca 2023 roku, playmaker reprezentacji Polski przebywał na urlopie na Sardynii z żoną i synem. Podczas ich nieobecności skradziono im samochód. Poza pojazdem, który szybko odnaleziono, skradziono też kosztowności, koszulki zawodnika i gotówkę.

Luciano Spalletti stracił na rok swojego ukochanego Fiata Pandę z płytami Pino Daniele, gdyż zespół wpadł w dołek. Po mistrzostwie Włoch w 2023 samochód został mu zwrócony. W międzyczasie Spalletti otrzymał… paczkę, w której była kierownica z jego auta, ale też płyty ukochanego wykonawcy.

(6/7)

– After poor results in his first season, Ultras stole Spalletti’s Fiat after poor results and demanded he leaves to get it back

– He showed mental strength by replying that that he’ll have it back if the Pino Daniele CDs (famous Napoli singer) in it are still there pic.twitter.com/t1cuntQdMI

December 31, 2023