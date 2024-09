Newcastle zdobywa cenne trzy punkty z Tottenhamem

Zarówno Newcastle jak i Tottenham przed bezpośrednim pojedynkiem mieli na swoim koncie zwycięstwo oraz remis. Obie drużyny aspirują, aby zakończyć sezon miejscem gwarantującym im grę w Europie. Mecz miał zatem wysoką rangę i może odnaleźć swoje przełożenie na koniec rozgrywek. Na St James’ Park cenne trzy punkty zdobyła ekipa „Srok”, która dwukrotnie zaskoczyła „Koguty”.



Newcastle ruszyło do ataku już od samego początku. Alexander Isak odebrał piłkę Sonowi w niebezpiecznej odległości od bramki. Szwed zdecydował się na odważną próbę na krawędzi pola karnego – chciał przelobować bramkarza. Jego uderzenie odbiło się jednak od poprzeczki. Chwilę później ponownie w natarciu oglądaliśmy „Sroki”. Anthony Gordon wyprowadził kontrę, przy której zagrał piłkę do świetnie pokazującego się Harvey’a Barnesa. 26-latek po otrzymaniu zagrania na skrzydle momentalnie ściął do środka i uderzył na bramkę Vicario. Uderzenie przeleciało jednak tuż nad poprzeczką.

W 15. minucie mieliśmy krótką przerwę w grze, ponieważ urazu nabawił się sędzia liniowy. Na jego twarzy było widać grymas bólu i po chwili zdecydował, że nie może kontynuować zawodów. W jego miejsce pojawił się rezerwowy liniowy. W 25. minucie tym razem Tottenham wymieniał podania pod polem karnym gospodarzy. Son wypatrzył Sarra i wystawił mu piłkę na strzał z krawędzi pola karnego. Senegalczyk oddał bardzo mocne uderzenie, jednak prosto w środek bramki, przez co Nick Pope nie miał problemu z interwencją.

W 37. minucie Newcastle szybko wznowiło rzut z autu. Joelinton od razu zabrał się z piłką na skrzydle i znakomicie wypatrzył w polu karnym wbiegającego Barnesa. Anglik dostawił tylko stopę, a piłką powędrowała w długi róg bramki, dzięki czemu wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

A special finish from Harvey Barnes has given @NUFC a 1-0 lead at home to Spurs! 🏹 #NEWTOT #TheKickOff pic.twitter.com/rzbn7EfN57

Po zmianie stron pierwszą dogodną sytuację wykreowała sobie drużyna przyjezdnych. Kulusevski po kapitalnym rajdzie z piłką wypatrzył na skrzydle Johnsona. Walijczyk momentalnie zagrał futbolówkę w pole karne, które minęło wszystkich obrońców. Odobert dopadł do zagrania jednak, jego strzał poleciał wysoko nad poprzeczką. Miał znakomitą okazję na wyrównanie. W tej sytuacji miał przed sobą pustą bramkę. W 55. minucie Pedro Porro wykonał dośrodkowanie w pole bramkowe „Srok” mało brakowało, a zdobyłby przypadkowego gola, ponieważ po jego zagraniu, po rykoszecie trafił w poprzeczkę.

Chwilę później Tottenham doprowadził do remisu w kuriozalnych okolicznościach. Maddison zbiegł z piłką do środka pola karnego, a następnie odda mocny strzał, który obronił jednak Pope. Wybił piłkę wprost pod nogi Johnsona, który dopadł do dobitki jednak jego uderzenie nie poleciało nawet w światło bramki. Nabiegający Burn pomylił się z interwencją i strzelił samobója.

Dan Burn's own-goal has brought @SpursOfficial back into this match at St James' Park 😬 #NEWTOT #TheKickOff pic.twitter.com/KNCUUVGOi0

W 66. minucie ponownie z kontrą wybiegło Newcastle. Gordon sprytnie zagrał piłkę piętką do Murphy’ego i tym samym wykreował mu znakomitą okazję. 29-latek chciał wykończyć akcję z „fałsza”. Na wysokości zadania stanął jednak golkiper. Chwilę później Maddison pokazał, że potrafi być groźny kiedy zostawi mu się trochę miejsca pod polem karnym. Anglik niepilnowany zdecydował się na strzał tuż za polem karny. Jego zagranie powędrowało w samo okienko, jednak jeszcze piękniej wybronił bramkarz i wybił piłkę na rzut rożny.

„Sroki” w tym meczu nastawione było na szybkie zaskoczenie przeciwników. Ponownie udało im się to w 78. minucie. Joelinton jednym prostym podaniem przez całe boisko uruchomił Murphy’ego. Zawodnik mógł szukać strzału, ponieważ stanął do pojedynku sam na sam z bramkarzem. Zdecydował się wystawić piłkę do Isaka, który nie miał najmniejszego problemu wpakować jej z najbliższej odległości do pustej bramki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Newcastle.

Alexander Isak scores his first goal of the season to put @NUFC back in front! 😤

Will the home side hold on for the win? #NEWTOT #TheKickOff pic.twitter.com/TGZAESOajy

