Portugalskie media: Benfica zwolniła trenera

Choć Benfica nie zajęła jeszcze w tej sprawie oficjalnego stanowiska, portugalskie media informują o zwolnieniu trenera Rogera Schmidta. Powodem są dwa zwycięstwa w czterech pierwszych meczach nowego sezonu Ligi Portugal i potknięcia ze znacznie niżej notowanymi Famalicao (0:2) i Moreirense (1:1). Pod wodzą Schmidta Benfica sięgnęła w 2023 roku po mistrzostwo oraz Superpuchar Portugalii.

W ostatnim przed przerwą na kadrę meczu Benfica tylko zremisowała na wyjeździe 1:1 z Moreirense. Zresztą, ”Orły” nie wygrały na wyjeździe od 22 kwietnia, bowiem w międzyczasie dodatkowo dwukrotnie przegrały 0:2 z Famalicao oraz zremisowały 1:1 z Rio Ave. Mało tego, siedem ostatnich wyjazdów Benfiki to tylko jedno zwycięstwo, dwa remisy i cztery porażki.

Choć w 2023 roku Benfica po raz pierwszy od czterech lat sięgnęła po trofeum, bo zdobyła mistrzostwo oraz Superpuchar Portugalii, ten rok znów zakończy bez pucharu na koncie. Ligę portugalską zakończyła na drugim miejscu z dziesięciopunktową stratą do Spotingu, z Pucharem Portugalii pożegnała się po porażce w półfinałowym dwumeczu ze Sportingiem (1:2, 2:2), a w Pucharze Ligi sensacyjnie przegrała w półfinale 1:2 z walczącym o utrzymanie w ekstraklasie Estorilem.

Pierwszy rok pod wodzą Schmidta to nie tylko mistrzostwo oraz superpuchar kraju, ale też ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Najpierw Benfica wygrała grupę z PSG, Juventusem i Maccabi Hajfą nie ponosząc przy tym ani jednej porażki, a w 1/8 finału rozbiła w dwumeczu Club Brugge 7:1. W ćwierćfinale ulegli jednak późniejszemu finaliście tamtej edycji Ligi Mistrzów – Interowi Mediolan (0:2, 3:3).

Co więcej, dla Benfiki był to drugi z rzędu ćwierćfinał Ligi Mistrzów, więc rozczarowaniem były zaledwie cztery punkty na 18 możliwych w fazie grupowej poprzedniej edycji Champions League. Dopiero w ostatniej kolejce ”Orły” odniosły jedyne zwycięstwo w grupie (3:1 z Salzburgiem), ale było ono na wagę fazy pucharowej Ligi Europy. Tam odpadli w ćwierćfinale z Marsylią, która w lidze zaliczyła najgorszy sezon od ośmiu lat.

Luis Henrique scores!

Benfica: ❌✅✅❌

Marseille: ✅✅✅✅

MARSEILLE ARE IN THE SEMI FINAL OF THE EUROPA LEAGUE! pic.twitter.com/rnefA3lTi6

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 18, 2024