Problemy Realu Madryt. Trzech graczy z kontuzją

Pełne ręce roboty – tak będzie wyglądać najbliższy czas fizjoterapeutów Realu Madryt mimo przerwy na reprezentację. W okresie przerwy na kadrę już trzech piłkarzy „Los Blancos” doznało urazów. Chodzi o Daniego Ceballosa, Ferlanda Mendy’ego i Aureliana Tchouaméniego. W Valdebebas będą mieli co robić.

Pechowe zgrupowanie

Stracić dwóch piłkarzy podczas jednego dnia na zgrupowaniu jest zjawiskiem bardzo pechowym. Tym nieszczęściem podzieliły się równomiernie reprezentacja Francji oraz Real Madryt. Francuska Federacja Piłkarska poinformowała o dwóch kontuzjach graczy zwycięzców Ligi Mistrzów Ferlanda Mendy’ego i Aureliena Tchouaméniego. Fani ”Królewskich” na nowo muszą przyzwyczaić się do komunikatów ”parte medico”.

Lewy defensor miał dyskomfort już w trakcie meczu ligowego z Realem Betis. Okazało się, że Mendy odczuwa ból w prawej kości piszczelowej i będzie musiał pauzować, choć przerwa raczej nie potrwa zbyt długo. To już trzynasty uraz francuskiego lewego defensora, odkąd zasilił „Królewskich” w lipcu 2019 roku.

Ferland Mendy, blessé au tibia droit, est remplacé par Lucas Digne qui rejoindra le groupe ce soir ! Bon rétablissement Ferland 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/X1BRrKEYJN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 2, 2024

Natomiast Tchouaméni ma kontuzjowaną lewą stopę. Według dobrze poinformowanego hiszpańskiego portalu Relevo kontuzja 24-latka nie jest poważna. Według nich Carlo Ancelotti może obu Francuzów umieścić w swoich planach na następny mecz La Liga z Realem Sociedad. Wyjazd z kadry jest bardziej prewencją niż realnym zagrożeniem długotrwałej pauzy. Selekcjoner Didier Deschamps w miejsce dwóch piłkarzy występujących w Madrycie powołał odpowiednio Lucasa Digne’a oraz Mattéo Guendouziego.

Dani Ceballos poza grą

Kontuzje Mendy’ego i Tchouaméniego to niejedyny świeży alert urazowy w Realu Madryt. Podczas potyczki ze swoim poprzednim klubem Realem Betis Dani Ceballos doznał kontuzji. „Królewscy” w komunikacie poinformowali o „skręceniu III stopnia w prawej kostce z uszkodzeniem więzadeł”. Oznacza to 6-8 tygodni przerwy. Przewiduje się, że środkowy pomocnik wróci do gry w drugiej połowie października lub w pierwszej połowie listopada.

Parte médico de Ceballos. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 2, 2024

Kontuzjowana trójka dołącza do grona graczy takich jak: David Alaba, Eduardo Camavinga i Jude Bellingham, którzy też zmagają się z różnego rodzaju urazami. Francuz wypadł z gry podczas treningu na PGE Narodowym, po wejściu… Tchouameniego.

Można domniemywać, że dwa remisy Realu Madryt w pierwszych czterech spotkaniach La Liga były spowodowane nieobecnością lidera środka pola, jakim bez wątpienia jest Bellingham, a także stratą Camavingi. Nowe urazy powodują, że trener Ancelotti będzie mieć jeszcze większy ból głowy z wyborem składu na następne mecze. Nie można wykluczyć wypróbowania piłkarzy z Castilli, drugiej drużyny Realu.