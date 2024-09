Quincy Promes nie tak dawno grał jeszcze w reprezentacji Holandii. Mimo prawomocnego wyroku, w najlepsze kontynuuje on swoją piłkarską karierę. Tym razem został piłkarzem United FC, klubu z Dubaju grającego na drugim poziomie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Piłkarzowi nie wolno opuszczać tego państwa do czasu ewentualnej ekstradycji do Holandii. Nie tak dawno został on skazany za pomoc w przemycie ogromnych ilości narkotyków.

Promes ma prawomocny wyrok i… nowy klub

4 września po południu, holenderski dziennik Algemeen Dagsblad poinformował o całej sprawie, po czym w krótkim czasie sam klub uchylił rąbka tajemnicy na swoim Instagramie. Quincy Promes trafił do United FC. To drużyna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która występuje na tamtejszym drugim poziomie.

To liga wyżej od niedawno powstałego zespołu Al Qabila FC, który jest pomysłem influencera Soheila Varahrama i planuje w dwa lata zanotować awans do tamtejszej elity. O tym ambitnym projekcie pisaliśmy TUTAJ. United FC to drużyna, której dyrektorem sportowym jest… Ilie Cebanu. Tak, były bramkarz Wisły Kraków. Od września 2022 roku, czyli założenia klubu.

Właścicielem United FC jest rosyjski miliarder Siergiej Łomakin, który w 2007 roku założył sieć handlową Fix Price. Sam Cebanu ma także rosyjski paszport. Doskonale znają oni Promesa z występów w lidze rosyjskiej. Holender zagrał w barwach Spartaka Moskwa 235 meczów, w których strzelił 114 bramek.

Promes wystąpił w kadrze Holandii 50 razy i zanotował siedem bramek. Zagrał on na EURO 2020 w dwóch z czterech spotkań. Łącznie 57 minut złapał w ostatnim grupowym meczu z Macedonią Północną oraz spotkaniem 1/8 finału z Czechami.

Promes i problemy z prawem

Promes został skazany przez sąd w Amsterdamie za udział w przemycie ponad 1350 kilogramów kokainy przez port w Antwerpii. Gdy grał w Ajaksie, został aresztowany przez policję za dźgnięcie kuzyna podczas rodzinnej uroczystości w 2021 roku. Dostał od tego czasu dwa wyroki – 1,5 roku za dźgnięcie członka rodziny, a 6 lat za handel narkotykami. W obu sprawach zawodnik złożył apelację, ale sąd w Amsterdamie nakazał pozbawić go wolności.

32-letni Promes został aresztowany w Dubaju na początku marca za „wykroczenie”, kiedy przebywał tam na obozie przygotowawczym ze swoim ówczesnym klubem, Spartakiem Moskwa. Ponoć poszło o opuszczenie miejsca zdarzenia drogowego.

Piłkarzowi nie pozwolono wówczas opuścić kraju do czasu procesu. W połowie marca został aresztowany po raz drugi, tym razem na wniosek władz holenderskich. Spędził kilka tygodni w więzieniu, ale w połowie maja został ponownie zwolniony.

