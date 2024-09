Szkocja – Polska 05.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.79 Szkocja - Polska Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Szkocja – Polska. Już w najbliższy czwartek na stadionie Hampden Park w Glasgow, reprezentacja Polski rozegra swoje pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Narodów, gdzie przyjdzie jej się zmierzyć ze Szkotami. Która z tych drużyn okaże się być lepsza i zdobędzie komplet punktów? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten niezwykle emocjonujący pojedynek.

Zasady promocji na mecz Szkocja vs Polska

Szkocja – Polska – typy bukmacherskie

Reprezentacja Szkocji nie miała udanych Mistrzostw Europy, które w czerwcu i maju odbyły się w Niemczech. The Tartan Army bowiem zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, z zaledwie jednym punktem na koncie oraz bilansem bramkowym 2:7. Na inaugurację Euro, Szkoci dostali bolesną lekcję futbolu od gospodarzy turnieju, czyli reprezentacji Niemiec, która pokonała ich w meczu otwarcia aż 5:1. Honorowe trafienie dla reprezentacji Szkocji wówczas zaliczył Antonio Rudiger, który zanotował samobójcze trafienie. W drugim meczu z kolei po wyrównanym boju podzielili się punktami ze Szwajcarią, remisując 1:1. Bramkę na wagę jedynego punktu zdobytego na turnieju zdobył niezawodny Scott McTominay. Imprezę z kolei zakończyli porażką 0:1 z Węgrami, gdzie Madziarzy zdobyli zwycięską bramkę w 10. minucie doliczonego czasu gry. W ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów z kolei grali w dywizji B, gdzie wygrali swoja grupę, dzięki czemu awansowali do elity. Wówczas okazali się być lepsi od Ukrainy, Irlandii oraz Armenii.

Reprezentacja Polski, podobnie jak nasz najbliższy rywal, na ostatnich Mistrzostwach Europy zdobyła zaledwie 1 punkt, co poskutkowało zajęciem ostatniego miejsca w Grupie D. Co wyjątkowo bolesne, byliśmy pierwszą drużyną na turnieju, która odpadła z tej imprezy, po tym jak przegraliśmy dwa pierwsze spotkania. Na inaugurację EURO 2024, podopieczni Michała Probierza zmierzyli się z Holandią, która pokonała nas 2:1. Co wyjątkowo bolesne, to my wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi w tym spotkaniu, jednakże finalnie nie udało nam się utrzymać wyniku do końca. Następnie przyszedł feralny mecz z reprezentacją Austrii, który przegraliśmy 1:3. Było to zdecydowanie najgorsze spotkanie w naszym wykonaniu, gdzie ani przez moment nie kontrolowaliśmy przebiegu meczu. Na otarcie łez z kolei zremisowaliśmy z wicemistrzami świata z 2022 roku, reprezentacją Francji, dzięki czemu nie zakończyliśmy turnieju z zerowym dorobkiem punktowym. Ostatnia edycja Ligi Narodów w naszym wykonaniu to 3-cie miejsce w grupie z Holandią, Belgią i Walią, gdzie w 6 meczach zdobyliśmy 7 punktów.

Moim zdaniem zobaczymy bardzo ofensywne starcie, gdzie dużo będzie działo się w polu karnym. Stawiam na minimum 9 rzutów rożnych po kursie @1.79 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Szkocja – Polska

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Szkocja – Polska. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Według bukmacherów największe szanse na trafienie ma oczywiście Robert Lewandowski po kursie @2.82.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To inauguracja rozgrywek, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Szkocja – Polska

Szkocja od czterech spotkań nie zanotowała zwycięstwa

Polska w ostatnich pięciu meczach ma dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami cztery razy padł BTTS

Przewidywane składy Szkocja – Polska

Szkocja: Gunn – Porteous – Hanley – McKenna – Ralston – McGregor – Gilmour – Robertson – McTominay – McGinn – Dykes

Gunn – Porteous – Hanley – McKenna – Ralston – McGregor – Gilmour – Robertson – McTominay – McGinn – Dykes Polska: Skorupski – Bednarek – Dawidowicz – Kiwior – Frankowski – Zieliński – Slisz – Moder – Zalewski – Świderski – Lewandowski

