Sędzia finału EURO 2024 poprowadzi mecz Chorwacja – Polska

Francuz Francois Letexier będzie sędzią meczu Chorwacja – Polska w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów. 35-latek przed dwoma miesiącami poprowadził finał EURO 2024, stając się tym samym najmłodszym arbitrem, który sędziował finał mistrzostw Europy. Letexier po raz pierwszy poprowadzi mecz seniorskiej reprezentacji Polski.

Tegoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech były dla Francois Letexiera dopiero pierwszym dużym turniejem w karierze sędziowskiej, a już został wyznaczony na rozjemcę wielkiego finału. Wygrał rywalizację o poprowadzenie finału pomiędzy Hiszpanią a Anglią (2:1) z Szymonem Marciniakiem. Polak musiał zadowolić się jedynie rolą sędziego technicznego.

35-latek został najmłodszym sędzią, który poprowadził finał mistrzostw Europy. Pobił rekord należący do Szweda Andersa Friska, który poprowadził finał EURO 2000 w wieku 37 lat. Wcześniej podczas EURO 2024 sędziował trzy mecze, w tym grupowy mecz Chorwatów z Albanią (2:2). Seniorskiej reprezentacji Polski Letexier nie miał jeszcze wcześniej okazji sędziować.

📊 Najmłodsi w historii sędziowie prowadzący finał Euro:

1⃣. 🇫🇷 François Letexier (2024, 🇪🇸 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) – 35 lat i 82 dni 🆕

2⃣. 🇸🇪 Anders Frisk (2000, 🇫🇷 vs 🇮🇹) – 37 lat i 134 dni

3⃣. 🇨🇿 Vojtěch Christov (1984, 🇫🇷 vs 🇪🇸) – 39 lat i 103 dni#EURO2024 https://t.co/yym27idYNU

— Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) July 11, 2024