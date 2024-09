Cristiano Ronaldo strzelił swojego 900. gola w karierze

Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii piłki nożnej, który strzelił 900. gola w karierze. Portugalczyk dokonał tego w 34. minucie meczu dywizji A Ligi Narodów z Chorwacją, gdy podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 2:0. Ostatecznie ćwierćfinaliści minionych mistrzostw Europy pokonali brązowych medalistów ostatnich mistrzostw świata 2:1.

Cristiano Ronaldo znów przeszedł do historii

Polscy kibice w miniony wieczór byli skoncentrowani na meczu ze Szkocją, ale równolegle odbywał się drugi mecz naszej grupy Ligi Narodów. Na Estadio da Luz w Lizbonie Portugalia mierzyła się z finalistą poprzedniej edycji Ligi Narodów – Chorwacją. Zwycięzcy Ligi Narodów z 2019 roku wyszli na prowadzenie już w 7. minucie. Piłkę do siatki wpakował Diogo Dalot, a asystę zaliczył występujący wraz z nim w Manchesterze United Bruno Fernandes.

W 34. minucie na 2:0 podwyższył Cristiano Ronaldo i to trafienie przeszło do historii. Był to bowiem jego 900. gol w karierze. Ronaldo i tak był już najskuteczniejszym zawodnikiem w historii piłki nożnej, a teraz został pierwszym w historii piłkarzem, który przekroczył próg 900 zdobytych bramek. Drugi w tym zestawieniu Leo Messi ma na koncie 838 bramek, a zamykający podium Pele strzelił 762 gole.

Cristiano Ronaldo strzelił swojego 9️⃣0️⃣0️⃣. gola w karierze! 🔝 G.O.A.T. 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/nqiCXSRDcT — Polsat Sport (@polsatsport) September 5, 2024

131 z 900 bramek Ronaldo zdobył dla reprezentacji Portugalii, co również daje mu miano najskuteczniejszego strzelca w historii piłki reprezentacyjnej. Pozostałe 769 goli strzelił w piłce klubowej – 549 w meczach ligowych, 56 w meczach pucharowych i 164 w rozgrywkach międzynarodowych. Jego gole w piłce klubowej rozkładają się następująco:

450 bramek w 438 meczach dla Realu Madryt

145 bramek w 346 meczach dla Manchesteru United

101 bramek w 134 meczach dla Juventusu

62 bramki w 68 meczach dla Al-Nassr

5 bramek w 31 meczach dla Sportingu

– 900 goli wygląda jak normalne osiągnięcie, ale tylko ja wiem, jak ciężko pracowałem każdego dnia, by strzelić tego 900. gola. To wyjątkowe osiągnięcie w mojej karierze. Ja nie biję rekordów… to one mnie prześladują – mówił po meczu Ronaldo.

– Wygrana Portugalii w mistrzostwach Europy jest równoznaczna ze zdobyciem mistrzostwa świata. Dotychczas sięgnąłem z Portugalią po dwa trofea, na których zdobyciu naprawdę mi zależało. Ale to mnie nie motywuje. Motywuje mnie radość z gry i bicie rekordów, które przychodzi mi naturalnie – dodał.

✨🇵🇹 Cristiano: “900 goals seems like any other milestone, but only I know how hard it is to work every day to score your 900th goal”. “It's a unique milestone in my career”. “I don’t break records… they haunt me!”. pic.twitter.com/H0ufphounD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024

Patrząc na to, że Ronaldo mimo zbliżającej się czterdziestki nie zamierza kończyć kariery, już wkrótce możemy być świadkami przekroczenia przez niego progu tysiąca zdobytych bramek. W dziesiątą setkę goli ”CR7” może wejść już w niedzielę 8 września, gdy Portugalia o godzinie 20:45 zmierzy się na Estadio da Luz w Lizbonie ze Szkocją. W pierwszym meczu czwartej edycji Ligi Narodów podopieczni Roberto Martineza ostatecznie pokonali Chorwację 2:1.

fot. screen Twitter