Liga Narodów UEFA 2024/25 to czwarta edycja rozgrywek, które miały za zadanie zastąpić mecze towarzyskie i spełniają swoją rolę. Słabsze zespoły wreszcie rywalizują o coś, co widać chociażby po zwycięstwie San Marino z Liechtensteinem w Dywizji D. Jest to jednak pierwsza taka Liga Narodów, w której nie będzie meczów o pietruszkę. Chodzi bowiem o to, że całkowicie zmieniły się zasady.

Liga Narodów UEFA 2024/25 – zmienione zasady

Dotychczas w Lidze Narodów najważniejsze było pierwsze miejsce w grupie i ostatnie, ponieważ wygrana gwarantowała awans o szczebel wyżej, natomiast spadek oznaczał występ w kolejnej edycji w słabszej Dywizji. Zapewnienie sobie trzeciej lokaty oznaczało więc spokój. Tak było zwłaszcza w edycji 2020/21, kiedy to za kadencji Jerzego Brzęczka w 4. kolejce pokonaliśmy Bośnię i Hercegowinę 3:0. Pozostałe dwa mecze były już z naszego punktu widzenia nieistotne, bo celem nadrzędnym było utrzymanie, a to udało się już na 99% zagwarantować dwoma zwycięstwami z zespołem z Bałkanów.

The Nations League format has changed… Here is a breakdown for you ahead of tonight's action!#beINNATIONSLEAGUE pic.twitter.com/pvXATgIu1F — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 5, 2024

Teraz już nie będzie takich sytuacji, że drużyna gra o wyprzedzenie jednego rywala. Otóż Liga Narodów UEFA 2024/25 jest pierwszą, w której każdy będzie grał o coś. Po pierwsze – więcej zespołów wywalczy awans do turnieju głównego, po drugie natomiast będą jeszcze baraże o utrzymanie w lidze, zatem na podstawie Dywizji A oraz Dywizji B wygląda to w ten sposób:

Dywizja A:

miejsce – awans do fazy finałowej miejsce – awans do fazy finałowej miejsce – baraż o utrzymanie z kimś z drugiego miejsca Dywizji B miejsce – spadek do Dywizji B

Dywizja B:

miejsce – awans do Dywizji A miejsce – baraż o awans z kimś z trzeciego miejsca Dywizji A miejsce – baraż o utrzymanie z kimś z drugiego miejsca Dywizji C miejsce – spadek do Dywizji C

Dywizja C i D:

Sprawa komplikuje się trochę w niższych Dywizjach, ponieważ ta ostatnia liczy sobie tylko sześciu uczestników: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar oraz w drugiej grupie Mołdawia, Andora i Malta. Wobec tego trzecie miejsca w Dywizji C mają wolne, natomiast ostatnie miejsce w Dywizji C nie musi oznaczać spadku:

dwie najgorsze drużyny pod kątem bilansu spadają do Dywizji D

dwie lepsze drużyny pod kątem bilansu zagrają baraż o utrzymanie z dwiema ekipami, które zajmą drugie miejsca w grupie Dywizji D, zatem San Marino – po ostatnim zwycięstwie – może mieć nawet okazję meczu o stawkę na awans!

Liga Narodów UEFA – wyniki reprezentacji Polski

Dotychczas Polska biła się o utrzymanie, by zająć trzecie miejsce i zachować miejsce w elicie. Pierwsza edycja była również inna od pozostałych, ponieważ Dywizja A to były grupy trzyzespołowe. Wtedy Polska de facto zaliczyła spadek, ale uratowały ją zmienione zasady. Podobna rzecz miała się z Islandią, Chorwacją oraz… Niemcami. Ironizowano wówczas, że UEFA nie pozwoliła, by mistrzowie świata z 2014 roku opuścili elitę, stąd zwiększono liczbę reprezentacji w Dywizji A – z 12 do 16 i w takiej formule odbyły się dwie ostatnie edycje. Liga Narodów UEFA 2024/25 to też tyle samo ekip.

Na dzień dobry… zostawiamy 6⃣3⃣. gola Roberta Lewandowskiego w kadrze i polecamy skrót meczu 🇵🇱🆚🇧🇦 ➡ https://t.co/FsoVP4vGsC pic.twitter.com/Oaryj6gVnr — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2020

2018/19:

Włochy – Polska 1:1

Polska – Portugalia 2:3

Polska – Włochy 0:1

Portugalia – Polska 1:1

2020/21

Holandia – Polska 1:0

Bośnia i Hercegowina – Polska 1:2

Polska – Włochy 0:0

Polska – Bośnia i Hercegowina 3:0

Włochy – Polska 2:0

Holandia – Polska 1:2

2022/23

Polska – Walia 2:1

Belgia – Polska 6:1

Holandia – Polska 2:2

Polska – Belgia 0:1

Polska – Holandia 0:2

Walia – Polska 0:1

Liga Narodów – zwycięzcy

Dotychczas odbyły się trzy edycje Ligi Narodów i za każdym razem tryumfator był inny. Pierwszą edycję wygrała Portugalia, drugą Francja, a trzecią Hiszpania. A oto wyniki finałów:

Portugalia – Holandia 1:0 (Guedes 60′)

Hiszpania – Francja 1:2 (Oyarzabal 64′ – Benzema 66′, Mbappe 80′)

Chorwacja – Hiszpania 0:0 (4:5 w rzutach karnych)

Jedynie Hiszpania brała udział w dwóch finałach. Nie było jednak ekipy, która trzykrotnie awansowałaby do fazy finałowej TOP4. Dwukrotnie grała w niej Hiszpania, dwukrotnie Włochy oraz dwukrotnie Holandia. Po razie do TOP4 załapali się: Portugalia, Anglia, Szwajcaria, Francja, Belgia i Chorwacja. W edycji 2022/23 z kolei dużą niespodzianką był spadek Anglików do Dywizji B.

