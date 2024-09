Były piłkarz Tottenhamu, Barcelony, czy … ŁKS-u zakończył karierę

Brazylijski pomocnik Paulinho podjął decyzję o zakończeniu kariery w wieku 36 lat. W Polsce znany jest on przede wszystkim z występów w ŁKS-ie, ale później grał przede wszystkim w Tottenhamie, czy Barcelonie. To także 56-krotny reprezentant Brazylii, z którą zagrał na dwóch mundialach.

Z Wilna przez ŁKS do… lig TOP 5

Na radarze ŁKS-u Paulihno znalazł się dzięki występom w FC Vilnius. Na Litwie zaprezentował się nieźle, zdobywając pięć bramek w 38 meczach. Stołeczny klub spadł jednak z ekstraklasy w 2007 roku, a rok później przestał istnieć. Sezon 2007/08 Paulinho spędził już na wypożyczeniu w ŁKS-ie, gdzie rozegrał 17 meczów w Orange Ekstraklasie, ale nie zanotował ani jednego bezpośredniego udziału przy bramce swojego zespołu. Po dwuletnim pobycie w Europie wrócił do ojczyzny, gdzie grał dla Bragantino (dziś Red Bull Bragantino), Coimbrze i Corinthians Sao Paulo.

Po pięciu latach wrócił na Stary Kontynent, gdy latem 2013 roku niemal 20 milionów euro wyłożył za niego Tottenham. Był to wówczas jeden z największych transferów w historii brazylijskiej Serie A. Tuż przed przyjściem do Spurs sięgnął z Brazylią po Puchar Konfederacji 2013, a już jako piłkarz ”Kogutów” wystąpił w sześciu z siedmiu meczów mistrzostw świata 2014. Co więcej, selekcjoner Luiz Felipe Scolari pięciokrotnie wystawił go w pierwszym składzie.

Never forget when Tottenham sold Gareth Bale for €100m to Real Madrid back in 2013/14, and then they decided to replace him with 7 new signings…🤑 Paulinho (€19.75m), Eriksen (€14.15m), Soldado (€30m), Chadli (€8.15m), Capoue (€11M) Vlad Chiriches (€7) and Lamela (€25M pic.twitter.com/zd4AZE5RUE — Winning-Goal (@WinningG0al) June 9, 2024

W Anglii Paulinho spędził dwa lata, po czym przeniósł się na Bliski Wschód – do Guangzhou Evergrande. Chiński klub sprowadził go za 14 milionów euro, a latem 2017 roku sprzedał do FC Barcelony za… 40 milionów euro. To do dziś największy transfer wychodzący w historii ligi chińskiej. Piłkarzem ”Dumy Katalonii” był przez zaledwie rok, ale w sezonie 2017/18 zdołał dla niej zdobyć dziewięć bramek i trzy asysty w 49 meczach. Był to jego najlepszy liczbowo sezon w Europie. Dzięki temu wynikowi poleciał z Brazylią do Rosji na mistrzostwa świata.

Selekcjoner Tite wystawił go w pierwszym składzie we wszystkich pięciu meczach ”Canarinhos”, a w 35. minucie meczu trzeciej kolejki fazy grupowej z Serbią (2:0) otworzył nawet wynik tego spotkania. Brazylia znów jednak rozczarowała, bo już w ćwierćfinale odpadła z Belgią (1:2). Jak się później okazało, dla Paulinho był to przedostatni mecz w narodowych barwach. Ostatnie powołanie do kadry otrzymał w listopadzie 2018 roku, a towarzyski mecz z Kamerunem (1:0) był dla niego ostatnim dla ”Canarinhos”. Łącznie w seniorskiej reprezentacji Brazylii rozegrał 56 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i sześć asyst.

Już po roku w Barcelonie Paulinho wrócił do Guangzhou Evergrande, a zimą 2019 roku został odkupiony za ok. 40 milionów euro. Latem 2021 roku dołączył do saudyjskiego Al-Ahli, ale już po dwóch miesiącach klub rozwiązał z nim kontrakt. Tę decyzję tłumaczono wyjaśnieniem ze strony Brazylijczyka, że ”nie był w stanie dać z siebie tyle, ile by chciał i powinien”. Po kilku miesiącach bez gry Paulinho znalazł wreszcie nowy klub, którym było Corinthians. Był to dla niego powrót do tego klubu i zarazem do ojczyzny po ponad ośmiu latach, bowiem właśnie z Sao Paulo przenosił się do Londynu.

W ciągu 2,5 roku rozegrał dla Corinthians tylko 51 meczów, bowiem ok. 1,5 roku stracił przez kontuzje kolana. Na początku tego roku przedłużono wygasający kontrakt z kontuzjowanym graczem jeszcze o pół roku, ale pod koniec maja zakomunikował, że wraz z końcem czerwca opuści klub po wygaśnięciu umowy. Ostatni raz w barwach Corinthians wystąpił 29 maja i jak się okazało, był to jego ostatni mecz w karierze. Po kilku miesiącach bez znalezienia nowego klubu podjął on decyzję o zakończeniu kariery w wieku 36 lat.

🚨🚨| OFFICIAL: Paulinho (36) has announced his retirement from football! 🇧🇷👋🏻 pic.twitter.com/8HaUuvaYqO — CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2024

W swojej karierze Brazylijczyk sięgnął po 14 trofeów – najwięcej z chińskim Guangzhou Evergrande:

Corinthians – mistrzostwo Brazylii 2011, Copa Libertadores 2012, Klubowe Mistrzostwa Świata 2013

reprezentacja Brazylii – Puchar Konfederacji 2013

Guangzhou Evergrande – 4x mistrzostwo Chin (2015, 2016, 2017, 2019), Puchar Chin 2016, 2x Superpuchar Chin (2016, 2017), Azjatycka Liga Mistrzów 2015

FC Barcelona – mistrzostwo i Puchar Hiszpanii w sezonie 2017/18

fot. PressFocus