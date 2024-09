Polak trafi do afrykańskiego giganta? Kluby doszły już do porozumienia

”Przegląd Sportowy Onet” poinformował, że były reprezentant Polski U21 Konrad Michalak jest bliski przenosin do afrykańskiego giganta – Zamalek SC. Egipski klub miał porozumieć się z saudyjskim Ohod Club ws. wypożyczenia 26-latka. Zaporowe dla Zamaleku mogą okazać się jednak zarobki Michalaka, bo w Arabii Saudyjskiej ma otrzymywać nawet 1,6 mln euro na rękę.

Gasnąca afrykańska potęga?

Egipski Zamalek to jeden z największych afrykańskich klubów, choć już od ponad dwóch dekad nie zdobył afrykańskiej Ligi Mistrzów, a na krajowym podwórku w ostatnich latach dominuje ich największy rywal – również stołeczne Al Ahly. W ciągu ostatnich 11 sezonów Zamalek tylko trzy razy był mistrzem Egiptu, podczas gdy Al Ahly aż osiem. Z kolei puchar kraju Zamalek po raz ostatni zdobył w 2021 roku, a superpuchar w 2020 roku.

Chociaż tyle, że w poprzednim sezonie Zamalek wygrał rozgrywki Pucharu Konfederacji CAF, czyli afrykańskiego odpowiednika Ligi Europy UEFA. W zakończonym dopiero co w Egipcie sezonie 2023/24 Zamalek z krajowym pucharem pożegnał się w 1/8 finału po porażce 1:2 ze znacznie niżej notowanym El Gaish, a rozgrywki ligowe drugi rok z rzędu zakończył ”dopiero” na trzecim miejscu.

Africa's Most Successful Clubs (Update) 1. Al Ahly 🇪🇬 – 150 trophies 2. Kaizer Chiefs 🇿🇦 – 93 trophies 3. CS Mindelense 🇨🇻 – 88 trophies 4. Asante Kotoko 🇬🇭 – 83 trophies 5. Hearts of Oak 🇬🇭 – 80 trophies 6. Zamalek 🇪🇬 – 79 trophies 7. ASEC Mimosas 🇨🇮 – 71 trophies 8.… — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 17, 2024

Nowy sezon egipskiej ekstraklasy startuje dopiero w październiku, a okienko transferowe trwa w Egipcie do 30 września. Jak dotąd Zamalek dokonał trzech transferów przychodzących. Z francuskiego Saint-Etienne wypożyczono Marokańczyka Mohameda Bentayaga, z El Gaish za ok. 200 tys. euro sprowadzono Mohameda Shehatę, a niemal milion euro zapłacono szwedzkiemu AIK za Omara Faraja.

Michalak bliski przenosin

Wkrótce do grona nowych nabytków Zamaleku może dołączyć 15-krotny reprezentant Polski U21 Konrad Michalak. Według ”Przeglądu Sportowego Onet” stołeczny klub porozumiał się z saudyjskim Ohod Club ws. wypożyczenia 26-latka. Teraz pozostaje jedyne dogadać się z samym piłkarzem, ale nie będzie o to łatwo. Michalak ma zarabiać w Arabii Saudyjskiej nawet 1,6 mln euro netto, a Zamalek nie chce łożyć tyle na jego pensję.

W Arabii Saudyjskiej Michalak gra od roku. Występuje jednak w średniaku drugiej ligi, który w poprzednim sezonie bronił się nawet przed spadkiem do trzeciej. Ohod Club to jego piąty zagraniczny klub w karierze. Latem 2019 roku opuścił Polskę na rzecz rosyjskiego Akhmata Groznego. Później był stamtąd wypożyczany do tureckich klubów – Ankarugucu, Rizesporu i Konyasporu. Sezon 2021/22 spędził na wypożyczeniu w Konyasporze, a po inwazji Rosji na Ukrainę definitywnie przeniósł się do Turcji.

W Polsce Michalak na seniorskim poziomie grał dla Zagłębia Sosnowiec, Wisły Płock, Lechii Gdańsk i Legii Warszawa, ale w macierzystym klubie nigdy nie zaistniał. To właśnie Lechia Gdańsk sprzedała go do zagranicznego klubu za 1,5 mln euro. Był to jeden z największych z transferów wychodzących w historii ”Biało-Zielonych”. W Turcji zagrał w wielu spotkaniach (aż 110 w Super Lig), jednak trener Konyasporu często używał go na „podmęczonego” rywala na ostatnie minuty, stąd np. aż 35 zagranych meczów ligowych w 2021/22, ale wybiegane już tylko niecałe 1500 minut (ok. 44% boiskowego czasu).

fot. PressFocus