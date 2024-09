Eredivisie: Kolejny mecz przełożony przez strajk policji

Kolejne kłopoty w Eredivisie. W ostatnim czasie z racji protestów policji przełożono hitowe starcie Ajaksu z Feyenoordem. Teraz, po raz kolejny przełożono mecz „Joden” w lidze holenderskiej. Mieli oni wyjść na murawę w niedzielę 15 września wraz z rywalami z FC Utrecht. Podopieczni Francesco Fariolego nie zagrają w przyszłą niedzielę z powodu przeciągającego się strajku policjantów.

Wyjątkowego pecha już na tym etapie ma w sezonie 2024/2025 Ajax AFC. Po raz kolejny przełożono ich spotkanie w Eredivisie. Hit ligi pomiędzy Ajaxem a Feyenoordem Rotterdam został przełożony na 30 października z powodu protestu policji. Jak wiadomo, każdy mecz ligi holenderskiej to impreza masowa, dlatego obecność policjantów jest nieodzowna.

Tym razem w pierwotnym terminie nie odbędzie się spotkanie Ajax – FC Utrecht. Na oficjalnej stronie „Joden” poinformowano, że oba kluby robiły wszystko, aby spotkanie odbyło się 15 września, lecz władze Amsterdamu zmieniły decyzję w związku z zaistniałą sytuacją. Wcześniej oznajmiono, że funkcjonariusze policji nie pojawią się na tym starciu. Na razie nowa data spotkania nie jest znana.

The Eredivisie home match against FC Utrecht, scheduled for Sunday, has been cancelled.

The local authorities made the decision on Monday afternoon following the announcement of police strikes.

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 9, 2024