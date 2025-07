Atalanta zgarnęła spadkowicza z Premier League. Następca Lookmana?

Atalanta Bergamo ma za sobą całkiem udany sezon, choć nawet w realiach Gian Piero Gasperiniego trudno do końca być zadowolonym. To trzecie miejsce w Serie A, a była szansa na więcej. W Lidze Mistrzów sensacyjnie „La Dea” przegrała w obu meczach z Clubem Brugge. Teraz pora na nowe rozdanie i nowe transfery. Pierwszy z zupełnie nowych piłkarzy już jest – i to ze spadkowicza Premier League.

Atalanta wzmacnia kadrę – czyżby następcą Lookmana?

Kamaldeen Sulemana w ostatnim sezonie grał dla Southampton. Klub ten pod wodzą Russella Martina, a później Ivana Juricia w spektakularny sposób spadł do Championship. Niewiele brakło, a „Święci” zostaliby najgorszą drużyną w historii, ale sensacyjnie uciułali oczko z Manchesterem City i zgromadzili ich 11 – mieli więc o jeden więcej niż Derby County 2007/08. Beniaminkowie, bo jeszcze Leicester City oraz Ipswich Town, w komplecie powrócilina drugi poziom. Reprezentantowi Ghany to nie grozi. Jego były trener bowiem zapragnął mieć go ponownie u siebie.

Atalanta zapłaciła za niego 17 milionów euro. To identyczna kwota do tej, którą w 2020 roku duńskiemu Nordsjaelland zapłaciło Stade Rennais. Z kolei w mieście, z którego wypływał Titanic Ghańczyk nie prezentował dobrej formy. Zagrał w Anglii przez dwa i pół roku i jego liczby nie zachwycały. Ba, w Championship w 25 meczach nie trafił ani razu. Przez nieco ponad 24 miesiące w drużynie Jana Bednarka „użądlił” rywala zaledwie trzykrotnie w rozgrywkach ligowych. Warto jednak pamiętać, że Ademola Lookman przed Atalantą także nie zachwycał (10 goli w dwa sezony Premier League poprzedzające transfer do Bergamo).

Zdarzało mu się pokazywać spory potencjał, jak w powyższym meczu z Man United. Wygrał tam kilka bezpośrednich pojedynków i potrafił nieźle „przeszyć” defensywę „Czerwonych Diabłów”. Niewykluczone, że skrzydłowy z Afryki to zastępstwo Ademoli Lookmana. Nigeryjczyk, wybrany na swoim kontynencie piłkarzem roku 2024, jest łączony z Atletico Madryt według informacji Matteo Moretto. Włoski dziennikarz wyjawił, że „Los Colchoneros” myślą nad Lookmanem w kontekście zastąpienia najwytrwalszego z żołnierzy Diego Simeone, czyli Angela Correi. Po rozegraniu 369 meczów w Madrycie Correa zdecydował się na transfer do Tigres.

Zmiany w Bergamo

Kamaldeen Sulemana to pierwszy z nowych zawodników, jakich podpisała Atalanta, bowiem wcześniej „Bergamaschi” dokonali trzech wykupów. Mowa o Odilonie Koussounou, Marco Brescianinim, a także Lazarze Samardziciu. To piłkarze, którzy występowali już w poprzednim sezonie w drużynie. Klub z Lombardii wie zatem kogo sprowadził. Wydał na tę czwórkę łącznie prawie 62 miliony.

A będą kolejne wydatki, bowiem na lewą stronę przybędzie z Genoi Honest Ahanor. To bardzo młody, bo z rocznika 2008 lewy wahadłowy grający też na skrzydle. Ahanor w Serie A zanotował raptem sześć występów, podczas których zebrał 270 minut i asystę, ale już pokazał zdaniem rodziny Percassich wystarczająco dużo, by zrobić spory przeskok. Ahanor będzie następcą sprzedanego już do ww. Atletico Madryt Matteo Ruggeriego. Włoski wahadłowy kosztował drużynę Diego Simeone 20 milionów euro. Kwota za Ahanora ma być podobna.

