Vitor Roque wbija szpilkę w FC Barcelonę: „Minęło wiele miesięcy, odkąd ostatni raz się śmiałem”

FC Barcelona sprowadzała brazylijskiego napastnika za 40 milionów euro wierząc, że będzie kolejną gwiazdą zespołu. Vitor Roque nie spełnił jednak pokładanym w nim oczekiwań i po kilku miesiącach opuścił „Dumę Katalonii” odchodząc na wypożyczenie do Realu Betis. Teraz 19-latek pośrednio uderzył w FC Barcelonę w jednym z wywiadów.

Vitor Roque został wypożyczony do Realu Betis 26 sierpnia i już kilka dni później zaliczył debiut w starciu z Realem Madryt pojawiając się na murawie z ławki. Obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii do lat 20, lecz od tematu FC Barcelony nie da się uciec. Dziennikarze cały czas zadają mu pytania na temat jego pobytu w ekipie „Blaugrany”, relacji z Xavim oraz prób wypchnięcia go z klubu po nieudanym początku. Napastnik został zapytany chociażby o to, czy myśli o powrocie do Barcelony:

– Dziś myślę o Betisie, tylko o Betisie. Chcę rozegrać tam doskonały sezon. Jestem na tym skupiony i jeśli Bóg pozwoli, aby wszystko poszło dobrze, nadal ciężko pracuję i z pokorą wszystko potoczy się naturalnie.

Brazylijczyk dodał również, że transfer do Barcelony był spełnieniem jego marzeń. Wspomina również, że zmiana kontynentu w tak młodym wieku była trudna i zasugerował między wierszami, że „Duma Katalonii” nie okazała mu potrzebnego wsparcia:

– Odszedłem bardzo młodo i od razu przeszedłem do dużego klubu. Czasami nie widzisz, co jest w środku, jak ludzie cię traktują. Czasami nie czuję się najlepiej z głową, staram się jak najwięcej pracować nad swoją psychiką.

Great match from Vitor Roque today.

Missed a really good chance after some hesitation but was involved in all 3 goals & even scored one.

You can tell there was a lack of match rhythm but he showed very good signs.

I have no doubt he’ll have a good season with Real Betis!

