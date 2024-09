Zamieszanie w sprawie sprzedaży biletów na mecz Polska – Portugalia

Przez kilka godzin sympatycy reprezentacji Polski toczyli nierówną walkę z systemami informatycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej w celu zakupu biletów na październikowe mecze Ligi Narodów z Portugalią oraz Chorwacją. Niestety nie udało się, strona z biletami napotkała problemy techniczne w związku z czym podjęto decyzję o przesunięciu daty rozpoczęcia sprzedaży biletów. Na kiedy? Tego już nie powiedzieli.

Kibice czekali i się nie doczekali

Sprzedaż miała rozpocząć się we wtorek 10 września przez InPost Fresh. Po zalogowaniu do aplikacji otrzymuje się kod, który następnie trzeba wkleić na stronę PZPN. Tydzień później ruszyć miała do sprzedaży otwarta sprzedaż biletów.

Nie wiemy jak wielu kibiców reprezentacji Polski zamierzało walczyć o kupno biletów na październikowe mecze Biało-Czerwonych, lecz była to liczba na tyle wysoka, by serwery nie wytrzymały. Kibice wyrażali frustrację z tego powodu, gdyż wielu z nich wzięło urlopy, lub przerwy w pracy, by w spokoju móc zakupić wejściówki na mecze Ligi Narodów.

czyżby cały dzień czekania na bilety Polska – Portugalia ??? @LaczyNasPilka pic.twitter.com/DtOW6kbf3r — najwiekszy fan Maćka Kota (@lubueskoki123) September 10, 2024

Po kilku godzinach wreszcie ktoś w Polskim Związku Piłki Nożnej postanowił poinformować oczekujących w kolejce do kupna fanów, że… się nie doczekają. Przynamniej nie teraz. A kiedy? Tego już w oficjalnym komunikacie się nie dowiedzieliśmy. Przynajmniej na ten moment:

– Drodzy Kibice, zainteresowanie zakupem biletów na październikowe mecze reprezentacji Polski było tak duże, że spowodowało przejściowe problemy techniczne w realizacji sprzedaży online. W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy decyzję o przełożeniu startu przedsprzedaży. Pracujemy nad jak najszybszym uruchomieniem systemu. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za tak liczne zainteresowanie meczami naszej drużyny narodowej.

Kibice drwią z PZPN, że komunikat o tym, że serwery nie działają jest niepotrzebny, bo każdy z nich zdążył już to zauważyć. Domagają się jednak, aby podana została dokładna data rozpoczęcia sprzedaży. Część kibiców obawia się, że opcja ta zostanie włączona w dowolnym momencie i w związku z tym nie będą w stanie kupić biletów, by z bliska obserwować Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandesa czy Bernardo Silvę.

AKTUALIZACJA: Tak jak można było się spodziewać, bez żadnej zapowiedzi o godzinie 15:21 sprzedaż została ponownie uruchomiona, ale… strona wciąż nie działa.

Komunikat PZPN ws. biletów na październikowy mecz Polska – Portugalia. ⤵️ pic.twitter.com/sjBtEuO6FF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 10, 2024

Ceny biletów powalają

Kwota jaką trzeba zapłacić, by obejrzeć mecz reprezentacji Polski na żywo na stadionie PGE Narodowym nie jest niska. Bilety podzielono na trzy kategorie – za najlepsze miejsca kibice muszą zapłacić 240 złotych, krzesełka drugiej kategorii kosztują 180 złotych natomiast te „najgorsze” 120 złotych.

Mecz Polska – Portugalia rozpocznie się 12 października o godzinie 20.45. Trzy dni później reprezentacja Polski zmierzy się z Chorwacją.

Liderem grupy pierwszej dywizji A Ligi Narodów jest Portugalia. Cristiano Ronaldo i spółka wygrali oba mecze – z Chorwacją (2:1) oraz Szkocją (2:1). Polska zajmuje trzecią pozycję po zwycięstwie nad Szkocją (3:2) na Hampden Park w Glasgow oraz porażce z Chorwacją (0:1) na Opus Arena w Osijeku.

fot. PressFocus