Były gracz Arsenalu obraził się na nowy klub

Były zawodnik Arsenalu Rob Holding zdecydowanie nie ma łatwej przeprawy w walce o minuty w Crystal Palace. Szczególnie po ostatnich dniach okienka transferowego, kiedy to do drużyny dołączyli Maxence Lacroix czy też Trevoh Chalobah. Holding został odsunięty od pierwszego składu i nie ukrywa niezadowolenia. Pokazał to na swoim Instagramie, gdzie usunął wszystkie zdjęcia z symbolami „The Eagles”.

W Arsenalu mało gry, w Crystal Palace jeszcze mniej

Rob Holding kojarzony jest przede wszystkim z Arsenalem, gdzie spędził łącznie siedem lat. Nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie, a jego rola wiązała się głównie z wchodzeniem na ostatnie minuty meczu. Był po prostu zbyt słaby, co pokazało spotkanie z Manchesterem City w końcówce sezonu 2022/23.

SKRÓT MECZU, W KTÓRYM HOLDING SIĘ OŚMIESZYŁ

Arsenal walczył o tytuł. Holding musiał zastąpić kontuzjowanego Williama Salibę. Erling Haaland z Kevinem De Bruyne urządzili sobie z niego wiatrak i go ośmieszali. Arsenal przegrał na Etihad Stadium aż 1:4 i zagrał beznadziejnie. Paradoksalnie stoper strzelił honorowego gola, ale przy ilu akcjach zawalił… To jak odstawał w hicie pokazało, że się na takie mecze nie nadaje. Zagrał tak tragicznie, że wygryzł go… Jakub Kiwior.

We wrześniu 2023 roku opuścił Emirates Stadium. Wówczas za niespełna milion funtów dołączył do Crystal Palace, jednak jego sytuacja wcale nie uległa zmianie, a wręcz przeciwnie – pogorszyła się. Niemal przez cały sezon 2023/24 nie łapał się nawet do kadry meczowej i wystąpił tylko w jednym spotkaniu pucharowym z Manchesterem United. Z kolei w tym sezonie jeszcze ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej Crystal Palace. Co więcej, angielskie media informowały, że został nawet odsunięty od treningów z pierwszym zespołem.

🚨 Official: Rob Holding has joined Crystal Palace on a permanent transfer from Arsenal. Wishing you the very best of luck in the future, @RobHolding95! ❤️ #afc pic.twitter.com/liIvxJ4Pye — afcstuff (@afcstuff) September 1, 2023

Medialne odcięcie od klubu

Taki obrót spraw wprawił Holdinga w sporą złość i chęć jak najszybszego odcięcia się od Crystal Palace. Fani bardzo szybko zauważyli, że na jego profilu na Instagramie zniknęły wszystkie zdjęcia z okresu gry w ”The Eagles”. To tylko pokazuje, że frustracja wynikająca z braku gry jest u środkowego obrońcy coraz większa, a jego sytuacja w klubie jest – lekko mówiąc – nieciekawa.

Zespół z Selhurst Park dokonał wzmocnień na pozycję środkowego obrońcy. Za ok. 18 milionów funtów (plus 3 mln bonusów) z Wolfsburga sprowadzony został Maxence Lacroix, a z Chelsea wypożyczono Trevoha Chalobaha. Z kolei jeszcze na początku okresu przygotowawczego do klubu z południowego Londynu trafił także Chadu Riad z Betisu i z marszu znalazł się wyżej w hierarchii szkoleniowca Olivera Glasnera od Holdinga.

Rob Holding has removed every Crystal Palace reference from his Instagram account. This is how we tell players are unhappy these days. Because of woke.https://t.co/p1UNlknvsU — Football365 (@F365) September 9, 2024

Umowa Holdinga z Crystal Palace obowiązuje aż do czerwca 2026 roku, co tylko dodatkowo komplikuje całą sytuację. Najprawdopodobniej 28-latek całkowicie straci możliwość treningu z pierwszą drużyną i przy najbliższej możliwej okazji zostanie sprzedany. Oliver Glasner skomentował ostatni incydent. Potwierdził indywidualne treningi Anglika, ale też szybko uciął ten temat.

Rob aktualnie trenuje indywidualnie. On zna powód, ale to coś, co zostaje między Robem a mną. Nic publicznego.

Na ten moment zawodnikowi pozostaje jedynie przeczekać cierpliwie do stycznia na ofertę, która umożliwi mu odejście z Selhurst Park, jednak nie może on też liczyć na nic szczególnego po tak długim okresie bez rytmu meczowego. W Crystal Palace nastąpiła brutalna weryfikacja przeciętnego stopera.

Fot. PressFocus