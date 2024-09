Hajduk Split: Bałaganu ciąg dalszy – kolejna gwiazda poza klubem

Hajduk Split w ostatnich miesiącach nabrał wiatru w żagle i zdecydował się ambitnie podejść do kwestii rywalizacji na krajowym podwórku. Pościągał najbardziej znanych i medialnych reprezentantów krajów bałkańskich celem powrotu na szczyt po 19 latach. To się nie udało. Po niedawnym odejściu Ivana Perisicia z klubu w atmosferze konfliktu z Gennaro Gattuso, po nieco ponad trzech miesiącach w klubie w roli dyrektora sportowego nie ma już także Nikoli Kalinicia.

Od lata 2023 roku do końca letniego okna 2024 klub grający na Stadionie Poljud sprowadził całe grono znakomitych bałkańskich (i nie tylko) nazwisk. Dość powiedzieć, że do Chorwacji zawitali:

Perisić przychodził do lidera ligowej tabeli. Na początku nie mógł pomóc, ponieważ był kontuzjowany. Niestety, kiedy już wrócił, to nie było nawet o co walczyć. Na wiosnę przyszła zadyszka i z pierwszego miejsca, które Hajduk miał przez jedną trzecią sezonu… nici. Od początku marca tylko wygrał tylko połowę z 12 meczów w lidze, a na początku kwietnia zwolniono trenera. Prawo Murphy’ego po chorwacku – co miało pójść źle, poszło źle.

Hajduk's official statement from the president of the club:

"We parted ways after the transfer window closed, keeping in mind what is the best solution for the Club at this moment."

"I thank him for accepting this role during a difficult time and I deeply respect his emotion… https://t.co/wLphCoazBT

