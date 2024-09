Anglia: Były piłkarz Millwall skazany na kilkanaście lat więzienia

Były piłkarz angielskich klubów z niższego szczebla, który swoje pierwsze kroki stawiał w akademiach Arsenalu i Tottenhamu – Kiernan Hughes-Mason – został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. W styczniu 2020 roku dopuścił się straszliwego czynu – skatował dwuletnią córkę swojej partnerki. Dziewczynka doznała urazu mózgu, co skutkowało wieloma problemami zdrowotnymi.

Straszliwy czyn angielskiego piłkarza

Kiernan Hughes-Mason pierwsze kroki w futbolu stawiał w akademii Arsenalu. Po siedmiu latach, czyli w 2006 roku opuścił ją na rzecz akademii największego rywala – Tottenhamu. Tam spędził zaledwie rok, ale nie wyjechał z Londynu, bo w 2007 roku trafił do Millwall. W sierpniu 2009 roku zadebiutował w pierwszym zespole, ale łącznie zaliczył w nim zaledwie dwa występy.

Jego kariera zdecydowanie nie toczyła się tak, jak zakładał. Po kilku wypożyczeniach Millwall w 2011 roku definitywnie pożegnało 19-letniego wówczas zawodnika. Środkowy napastnik zaczął błąkać się po klubach z niższych szczebli rozgrywkowych, które nawet fanom angielskiej piłki niewiele mówią. Najbardziej wyróżniają się Grimsby Town, Maidstone, czy założony przez znanego youtubera Spencera FC Hashtag United.

Do tego klubu trafił latem 2020 roku z Hythe Town. To właśnie podczas gry tam w styczniu 2020 roku dopuścił się okropnego czynu. Skatował 2,5-letnią córkę swojej partnerki, a po wezwaniu służb medycznych kłamał, że dziewczynka upadła na domek dla lalek. W trakcie dochodzenia policja dotarła do wiadomości, które wysyłał do wielu osób i bezwstydnie opowiadał w nich, że ”zamierza ją uderzyć”.

Imagine looking at a person this little, innocent and beautiful and making the decision to beat them to within an inch of their life 💔 Rot in hell Kiernan Hughes-Mason. pic.twitter.com/6j1QTdfDQl — Lee (@LeeHastie8CFC) August 22, 2024

Podczas rozprawy sądowej lekarz stwierdził, że obrażenia dziewczynki były tak poważne, że ”można było je porównać do wypadku drogowego przy dużej prędkości”, czy ”upadku z wysokości kilku pięter”. Po wezwaniu służb piłkarz twierdził, że podczas opiekowania się dziewczynką usłyszał huk dochodzący z sypialni i zasugerował, że dwulatka upadła. U dziecka stwierdzono jednak 17 różnych obrażeń twarzy, klatki piersiowej, pleców i nóg, których doznała w okresie od października 2019 do stycznia 2020 roku.

Po przewiezieniu do szpitala dziewczynka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej i była w niej utrzymywana przez dwa tygodnie. Doznała uszkodzenia mózgu, które spowodowały u niej problemy z komunikowaniem się. Nie jest w stanie samodzielnie siedzieć, stać, ani chodzić i musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Musi być karmiona przez sondę i dodatkowo zmaga się także z epilepsją.

Prokuratura ustaliła, że ”doznane obrażenia wskazują na energiczne potrząsanie nią i uderzanie jej głową o twardą powierzchnię”. Kilkanaście dni po skatowaniu dziewczynki Hughes-Mason został zatrzymany, ale wkrótce wypuszczono go za kaucją. W listopadzie 2022 roku oskarżono go o umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i znęcanie się nad dzieckiem. Zaprzeczał on stawianym mu zarzutom, ale w sierpniu tego roku sąd uznał go winnym. Po czterech latach ten obrzydliwy człowiek wreszcie został skazany – na 14 lat więzienia.

I hope every minute of his jail time is filled with the same pain and fear he inflicted on that tiny girl https://t.co/JpYdqm5jHD — Sue Veneer XX 💜🤍💚 (@sueveneer) September 11, 2024

Skutki fizyczne są do dziś…

Po wydaniu wyroku przez sąd rodzina dziewczynki wydała oświadczenie, w którym nazywa sprawcę ”agresywnym tchórzem”. Napisano w nim także, że dziewczynka ”doznała upośledzenia fizycznego i psychicznego, które będzie miało wpływ na resztę jej życia”.

– W wyniku odniesionych obrażeń odczuwa ciągły ból, który wymaga codziennego leczenia. Uszkodzenia mózgu wpłynęły na jej zdolność komunikowania się. Nie potrafi nam nawet powiedzieć, gdzie odczuwa ból ani czym się martwi. Ma epilepsję, cierpi na zaburzenia snu, ma problemy z jedzeniem i nie może pić. Jest karmiona przez sondę, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby nawodnienia i odżywiania. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiaj udało się osiągnąć pewną formę sprawiedliwości, ale ten wyrok nie dorównuje dożywotniemu wyrokowi, jaki on wydał na naszą małą dziewczynkę.

Głos zabrała także detektyw z zespołu dochodzeniowego policji w Essex – sierżant Ellie Nudd, która prowadziła śledztwo w tej sprawie:

– Hughes-Mason próbując zatuszować swój atak okłamał pracowników telefonu alarmowego, ratowników medycznych, policjantów i personel szpitala. Można go opisać tylko jako tchórza. Nasze myśli są z niezwykle odważną dziewczynką i jej rodziną, która współpracowała z nami, aby zapewnić sprawiedliwość. Nasze hrabstwo jest teraz bezpieczniejszym miejscem, skoro ktoś taki, jak Hughes-Mason jest za kratkami.

Po zwolnieniu za kaucją Hughes-Mason żył sobie, jak gdyby nigdy nic. Kontynuował swoją piłkarską ”karierę”, a w ostatnim czasie został nawet trenerem Enfield Borough. Jednak kiedy w sierpniu postawiono go w stan oskarżenia, klub natychmiast podjął decyzję o jego zwolnieniu. Tłumaczono się nieujawnieniem poważnych kwestii prawnych z jego przeszłości w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Official club statement pic.twitter.com/wwugHhLcuy — Enfield Borough Football Club (@EnfieldBoroFC) August 21, 2024

fot. Essex Police