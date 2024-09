Toni Kroos w… Górniku Zabrze? Niemiec zagra w meczu pożegnalnym Podolskiego

Toni Kroos będzie jedną z zaproszonych legend na mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego, jak informuje Jakub Kłyszejko z „TVP Sport”. Zmierzą się w nim zespoły 1.FC Koeln oraz Górnika Zabrze. Zasady rozgrywania tego towarzyskiego spotkania są takie, że być może zobaczymy tego wybitnego zawodnika w… koszulce Górnika. Skąd taki pomysł?

Mecz pożegnalny

Lukas Podolski wciąż jest piłkarzem Górnika Zabrze. Ma kontrakt do zakończenia sezonu 2024/25 i cały czas występuje na boiskach Ekstraklasy. „Poldi” ma już 39 lat, spełnił obietnicę dołączenia do klubu, ściągnął też do Zabrza wiele ciekawych piłkarzy – m.in Lawrence’a Ennaliego, na którym udało się sporo zarobić. Co ważne, mecz nie ma na celu zakończenie kariery przez zawodnika. To po prostu wzajemny hołd, jaki chce mu oddać 1.FC Koeln, a on temu zespołowi. Tam się wychował, rozegrał 181 meczów i czuje się bardzo osobiście związany z Kolonią. Jest tam po prostu ubóstwiany.

– Obecna sytuacja wygląda tak, że po zakończeniu sezonu skończę grać. Jeśli poczuję jednak, że nadal mam ochotę do gry, będę kontynuował – powiedział na początku sezonu 2024/25 w „Eurosporcie”.

🔜 Dokładnie za miesiąc – wielkie pożegnanie @Podolski10 z Kolonią i mecz #KOEGÓR! Wielu przyjaciół Lukasa, legendy światowego futbolu, a wśród nich mistrzowie świata z 2014 – to będzie absolutnie wyjątkowe wydarzenie! 💥 ✅ Trwa otwarta sprzedaż biletów! 🎟️… pic.twitter.com/Dez984EbKI — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) September 10, 2024

Dlatego też 1.FC Koeln chce zorganizować mecz pożegnalny „Poldiego”. Bilety w Kolonii rozeszły się błyskawicznie, lecz na stronie Górnika ruszyła jeszcze dodatkowa otwarta sprzedaż na jeden sektor dla fanów z Zabrza. Wydarzenie zaplanowane jest na 10 października o godzinie 20:45 w Kolonii. Jest to okres przerwy reprezentacyjnej. Klub idzie za przykładem Borussii Dortmund i także wykorzystuje ten dogodny termin. Spotkanie reklamuje się sloganem: „Nasza 10 wraca do domu – ostatni raz w Rut un Wiess”.

— Powrót Lukasa do Kolonii, żeby móc podziękować miastu, klubowi i fanom to wspaniały gest. Bardzo mocno czekamy na powrót naszego numeru 10 i postaramy się sprawić, żeby wieczór był niezapomniany dla wszystkich w niego zaangażowanych – informował dyrektor 1.FC Koeln Markus Rejek.

Toni Kroos i nie tylko

W spotkaniu weźmie udział wielu mistrzów świata z 2014 roku. „TVP Sport” podaje, że będzie to choćby Toni Kroos i między innymi Mats Hummels. Nie ma jednak jeszcze pełnej listy uczestników. Na stronie klubowej niemieckiej drużyny mogliśmy przeczytać, że będą w imprezę zaangażowani Hansi Flick czy też Joachim Loew. Podolski chce pożegnać się z fanami „Koziołków” i właśnie ten klub zmierzy się w sparingu z innym, bliskim sercu niemieckiego mistrza świata – Górnikiem Zabrze.

🆕Najpierw Kamil Grosicki w koszulce BVB, teraz Damian Rasak może stworzyć środek pola z… Tonim Kroosem. Już 10 października wielkie wydarzenie w Kolonii🇩🇪 i pożegnanie Lukasa Podolskiego. Bilety zostały wyprzedane. @sport_tvppl https://t.co/fOWyYDATxy — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) September 12, 2024

Dlaczego Toni Kroos miałby zagrać w koszulce „Górników”? Chodzi o zasady tego sparingu. Otóż w pierwszej połowie mają się zmierzyć normalne drużyny Górnika i FC Koeln, czyli zagrają na przykład: Luca Waldschmidt, Timo Hubers czy Jonas Urbig przeciwko Erikowi Janży, Manu Sanchezowi czy Damianowi Rasakowi. Bardzo sentymentalna podróż czeka Pawła Olkowskiego, który także reprezentował barwy 1.FC Koeln i wróci do miasta, gdzie spędził cztery lata.

W drugiej części gry na boisko wkroczą już starzy kumple z boiska Podolskiego. Nie będzie ich jednak aż tylu, żeby tworzyć 40-zespołową grupę. Mają się zatem wymieszać z pozostałymi. Być może Olkowski będzie chciał zagrać w koszulce 1.FC Koeln? Na pewno zdarzy się, że Mats Hummels, Toni Kroos czy ktoś z innych mistrzów świata założy trykot Górnika Zabrze. Niedawno Marcin Wasilewski i Kamil Grosicki grali w barwach Borussii Dortmund, a teraz to mistrzowie świata z 2014 zagrają w polskiej.

Fot. PressFocus