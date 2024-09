Uznany zawodnik Serie A zakończył piłkarską karierę

Zaliczył 160 występów w Serie A. Na włoskich boiskach grał m.in. dla Romy, z którą osiągał największe sukcesy w karierze. W latach 2016-20 sięgnął z ”Giallorossimi” po trzy medale mistrzostw Włoch i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Najwięcej meczów rozegrał jednak dla Sevilli. Diego Perotti od 2022 roku pozostawał bez klubu, ale dopiero teraz podjął decyzję o zakończeniu kariery.

Najwięcej grał dla Sevilli

Diego Perotti do Europy trafił w 2007 roku, gdy miał 19 lat. Przeniósł się z argentyńskiego CD Moron do rezerw Sevilli, a w lutym 2009 roku zaliczył debiut w pierwszym zespole. Łącznie w stolicy Andaluzji spędził 6,5 roku, bowiem w połowie sezonu 2013/14 wypożyczono go do Boca Juniors. Był to dla niego powrót do klubu, w którym zaczynał swoją przygodę z piłką.

W czasie, gdy przebywał na wypożyczeniu w Buenos Aires, Sevilla wygrała rozgrywki Ligi Europy. On sam w tamtej edycji strzelił cztery gole w ośmiu meczach, w tym jedną przeciwko Śląskowi Wrocław. Dla ”Los Nervionenses” rozegrał najwięcej meczów w karierze – 159. Strzelił 16 goli i zaliczył 26 asyst. W 2010 roku sięgnął z tym klubem po Puchar Hiszpanii.

W swoich początkowych latach w Sevilli grał jeszcze z takimi piłkarzami jak: Frederic Kanoute, Andres Palop, Luis Fabiano, Renato czy też nieśmiertelny Jesus Navas, a kończył już z innym pokoleniem tego klubu – Kevinem Gameiro, Carlosem Baccą czy też Ivanem Rakiticiem. Jednym z jego ostatnich spotkań było niezwykle ofensywne starcie, w którym Real Madryt pokonał Sevillę niecodziennym wynikiem aż 7:3. Latem 2014 roku – po bardzo nieudanym wypożyczeniu do Argentyny – za raptem kilkaset tysięcy euro Sevilla oddała go do Genoi.

Największe sukcesy w Serie A

W stolicy Ligurii Perotti spędził półtora roku, a zimą 2016 roku został sprzedany do Romy. To tam osiągnął największe sukcesy w karierze. W ciągu 4,5 roku rozegrał dla ”Giallorossich” 138 meczów, w których strzelił 31 goli i zaliczył 27 asyst. W sezonie 2017/18 dotarł z Romą do półfinału Ligi Mistrzów, co jest drugim największym sukcesem tego klubu w tych rozgrywkach po finale Pucharu Europy z 1984 roku. Strzelił nawet gola w rewanżowym półfinale z Liverpoolem. Do tego w 2016 i 2018 roku sięgnął po dwa brązowe medale mistrzostw Włoch, a w 2017 roku po srebrny medal.

W 2020 roku odszedł do Fenerbahce, ale w sezonie 2020/21 przez problemy zdrowotne zaliczył zaledwie cztery występy. Już po roku Fenerbahce rozwiązało z nim kontrakt, choć w tym czasie zmagał się z poważną kontuzją kolana. Pół roku później dołączył do beniaminka Serie A – Salernitany, z którą wywalczył ”cudowne utrzymanie” we włoskiej ekstraklasie. Dla klubu z Salerno rozegrał 11 meczów, ale nie miał żadnego bezpośredniego udziału przy bramce.

Jego kontrakt z Salernitaną obowiązywał jednak do czerwca 2022 roku i po zakończeniu sezonu 2021/22 nie został przedłużony. Od tamtego czasu Argentyńczyk pozostawał bez klubu, ale dopiero dwa lata po swoim ostatnim występie podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Ostatni mecz w karierze zagrał 22 maja 2022 roku przeciwko Udinese (0:4), gdzie zaliczył pół godziny.

Na włoskich boiskach spędził 6,5 roku i w tym czasie rozegrał 160 meczów w Serie A. We włoskiej ekstraklasie strzelił 31 goli i zaliczył 28 asyst. Do tego dołożył pięć występów w seniorskiej reprezentacji Argentyny. Najwięcej meczów zaliczył krótko przed mistrzostwami świata 2018 – trzy. Ostatecznie jednak nie pojechał na mundial do Rosji. Co więcej, nigdy nie otrzymał powołania na duży turniej.

Poniżej krótka kompilacja z zagraniami Diego:

Chau fútbol, gracias por todo.. pic.twitter.com/NLOoxNB6Aw — Diego Perotti (@D_10Perotti) September 12, 2024

fot. PressFocus