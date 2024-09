Stadiony w fatalnym stanie. Czołowa reprezentacja z Afryki nie ma gdzie grać

W afrykańskich federacjach piłkarskich na porządku dziennym są wszelkie przekręty i problemy, które mogą być obce dla kibiców z Europy. Tym razem do absurdalnej sytuacji doszło w Ghanie, gdyż w całym kraju nie ma… żadnego boiska, które spełniałoby lokalne wymogi. Dlatego Ghana meczów u siebie… nie może grać u siebie.

Cała sprawa dotyczy stadionu, na którym wcześniej swoje spotkania rozgrywała reprezentacja Ghany. Dokładna nazwa obiektu brzmi „Baba Yara Stadium”. W przeszłości gościł kilka dużych imprez, takich jak Puchar Narodów (ostatni raz w 2008 roku). Póki co praktycznie żadnych problemów nie było, aż nadszedł 5 września i mecz pomiędzy „Black Stars” a reprezentantami Angoli. Ostatecznie zakończył się porażką gospodarzy 0:1, jednak – jak się później okazało – to nie wynik był największym powodem do zmartwienia lokalnych działaczy, a także kibiców.

CAF – czyli afrykański odpowiednik UEFA, ze względu na fatalny stan murawy wycofał zgodę, aby reprezentacja z Afryki mogła rozgrywać swoje spotkania na tym obiekcie. Patrząc obiektywnie, trudno jakkolwiek dziwić się CAF – boisko, na którym kilka dni temu rywalizowały reprezentacje w ramach rozgrywek o Puchar Narodów Afryki bardziej przypominało coś podobnego do łąki, w której jest pełno dziur (choć w tym przypadku bardziej pasuje słowo „krater”). Jak podaje ghański dziennikarz sportowy Saddick Adams, do renowacji stadionu potrzebne będzie około 100 tysięcy dolarów.

BREAK: The Confederation of African Football (CAF) has withdrawn its approval for the Baba Yara Stadium in Kumasi, Ghana, due to technical infractions, including an unsuitable playing field.

CAF has further made recommendations that needs fixing before the next inspection date.… pic.twitter.com/JSamwOvKiC

— Saddick Adams (@SaddickAdams) September 11, 2024