Haaland pobił kolejny rekord

„Erling Haaland strzelił gola” to coś, co możemy usłyszeć średnio raz w tygodniu, nawet jeżeli jest przerwa na reprezentację. W Premier League ostatnimi czasy możemy mówić o takim zjawisku częściej. Haaland ma tak zwaną „formę mutant”, tak więc po raz kolejny pobił jakiś rekord. Tym razem chodzi o osiągnięcie Wayne’a Rooneya. Norweg jako pierwszy zgromadził taką liczbę bramek jaką ma (dziewięć), od początku sezonu w erze Premier League.

Erling Haaland rozpoczął sezon od wygrania Tarczy Wspólnoty, po rzutach karnych z Manchesterem United. Wrzucił wtedy w social mediach wpis mówiący po angielsku, że jest głodny i chce więcej. Możliwe, że Norweg był głodny kolejnych bramek i trofeów, bo raczej nie chodzi tu o codzienne pożywienie.

Patrząc na jego boiskową formę, możemy przytaknąć, że teraz już na pewno wiemy dokładnie „co autor miał na myśli”. Haaland w pierwszych czterech kolejkach sezonu Premier League zanotował dziewięć trafień. W erze Premier League nie dokonał tego jeszcze nikt. Rekordem było osiem trafień – tego dokonał Wayne Rooney.

Erling Haaland has now scored the most goals after the opening four games of any Premier League season in history (9) 🤖

Wayne Rooney previously held the record with 8 goals. pic.twitter.com/vClAn1iD4w

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 14, 2024