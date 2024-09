Lionel Messi wrócił do gry i robił to, co umie najlepiej

Lionel Messi minionej nocy powrócił na boisko ligi MLS po trzech miesiącach przerwy i ponownie wystąpił w koszulce Interu Miami. Był to powrót zdecydowanie udany. Argentyńczyk z Rosario, jeden z najlepszych piłkarzy kiedykolwiek grających w tę grę zanotował dwie bramki oraz asystę w spotkaniu z Philadelphią Union. Piłkarzom drużyny Davida Beckhama pozostało jeszcze sześć kolejek sezonu zasadniczego MLS.

Lionel Messi wrócił do gry – zrobił to, co umie najlepiej

Messi po raz ostatni wystąpił w meczu MLS 2 czerwca z St. Louis City – zanotował wtedy gola i asystę. Od tego czasu, mag futbolu z Rosario wybrał się na Copa America, które wygrał po raz drugi. W finale turnieju, z Kolumbią – Messi doznał kontuzji kostki. Od 15 lipca nie grał w żadnym spotkaniu.

Już w drugiej minucie, piłkarze Union objęli prowadzenie – strzelcem bramki był Duńczyk Mikael Uhre. Wtedy do głosu doszli piłkarze kluby z Florydy. A jak piłkarze drużyny Davida Beckhama – to musiał być to Messi. Po znakomitym dryblingu na obrońcy gości trafił on na 1:1 w 26. minucie spotkania.

HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024

Messi można by rzec, że rozgrzał swoje opony najlepiej jak się dało w tym oknie pracy i po czterech minutach dołożył drugie trafienie. Dla 37-letniego Argentyńczyka było to 14 trafienie w sezonie ligowym w 13 meczach. Na tym się jednak nie skończyło.

W drugiej połowie, pod koniec meczu Messi dołożył jeszcze asystę przy bramce Luisa Suareza, który kilka dni temu zakończył karierę w reprezentacji Urugwaju. Dla „El Pistolero” była to 17. bramka ligowa czym dobił do dwóch innych wiceliderów strzelców – Cristiana Arango oraz Denisa Bouangi. Messi miał tutaj swoją 15. ligową asystę – wyłożył on Suarezowi piłkę jak na tacy.

DOBLETE DEL CAPITÁN 🐐 pic.twitter.com/ZwVv9tILU0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024

Dla „The Herons” była to piąta wygrana z rzędu w Major League Soccer. W ostatnich 10 spotkaniach ligowych wygrali po raz dziewiąty w tym czasie.

Następne spotkanie, Inter Miami rozegra na wyjeździe z Atlantą United Bartosza Slisza. Drużyna gwiazd Davida Beckhama prowadzi z blisko 10-punktową przewagą w Konferencji Wschodniej nad FC Cincinnati, a drużyna Polaka walczy ciągle o miejsce w play-offach.

Fot. PressFocus