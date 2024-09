Inter przedłuża umowę z rywalem Zielińskiego o pierwszy skład

Inter Mediolan postanowił pomyśleć o swojej przyszłości. Nową umowę z klubem podpisał właśnie piłkarz, który jest rywalem Piotra Zielińskiego w walce o pierwszy skład „Nerazzurrich”. Kristjan Asllani, bo o nim mowa parafował swój podpis pod nowym kontraktem ważnym do czerwca 2028 roku. To przecina wszelkie spekulacje, które mówiły o potencjalnym odejściu Albańczyka z Włoch.

Inter Mediolan zabezpiecza przyszłość środka pola

Okienko transferowe się skończyło, więc teraz przyszedł czas na przedłużanie kontraktów. Właśnie się dowiedzieliśmy, że Inter Mediolan przedłużył umowę z Kristjanem Asllanim. Od teraz jest ona ważna do czerwca 2028 roku. To zabezpieczenie na długo kolejnego piłkarza z linii pomocy aktualnego mistrza Włoch.

Kristjan Asllani to wychowanek Empoli. Do Interu trafił najpierw w 2022 roku w ramach wypożyczenia. To był wówczas na tyle udany okres, że władze „Nerrazzuri” wykupili Albańczyka za około 14,5 miliona euro. I to się opłaciło. 22-latek stał się udaną inwestycją środka pola drużyny kierowanej przez Simone Inzaghiego. Do tej pory rozegrał dla klubu 64 mecze, w których zanotował dwie bramki i asystę. Przez te dwa lata udało mu się także wygrać mistrzostwo Serie A, Puchar Włoch oraz dwa Superpuchary Włoch.

Tą decyzją mistrzowie Włoch ucinają wszelkie spekulacje dotyczące możliwego odejścia Albańczyka. Jeszcze niedawno francuskie media podawały, że PSG jest bardzo zainteresowane sprowadzeniem do siebie Asllaniego. Zachętą do wykupu piłkarza miała być nie tylko świetna forma na boisku, ale też klauzula wykupu.

Do tej pory wynosiła ona zaledwie 25 milionów euro. To dla katarskich właścicieli PSG nie miało stanowić żadnego problemu. Tymczasem sam zawodnik postanowił dalej kontynuować karierę w barwach mistrzów Włoch.

Piotr Zieliński będzie grał?

Z tej wiadomości teoretycznie może być niezadowolony Piotr Zieliński. Reprezentant Polski odszedł latem z Napoli by kontynuować karierę na Stadio Giuseppe Meazza. Na razie jednak trochę inaczej to wszystko wyobrażał sobie 30-latek z Ząbkowic Śląskich. Dopiero 15 września w meczu przeciwko Monzie udało mu się zadebiutować w nowym klubie w meczu oficjalnym. Drugi rok z rzędu więc Zieliński wystąpił w barwach aktualnego mistrza Włoch.

🇵🇱 Piotr Zieliński melduje się na boisku w starciu z AC Monzą! Polak debiutuje tym samym na boiskach Serie A jako zawodnik Interu Mediolan! 🔵⚫️😍 Włączcie Eleven Sports 1! 📺 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/GMCvsbZ92R — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 15, 2024

Przeszkodą w częstszej grze Zielińskiego jest przede wszystkim spora rywalizacja na pozycji środkowego pomocnika. Poza Asllanim środek pola Interu tworzą też: Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Davide Frattesi i Henrich Mchitarjan. Na razie jednak Barella oraz Calhanoglu nie grają w związku z urazami. Być może otwiera się szansa na zaistnienie Polaka w pierwszym składzie.

Na temat Piotra Zielińskiego wypowiedział się też sam szkoleniowiec Interu Simone Inzaghi: Zieliński to wartościowy gracz, ma dużo jakości i z pewnością zdoła nam pomóc. Miał latem swoje problemy, ale już wrócił do dobrego poziomu. Mocne to słowa, które oby przeszły do czynów. Reprezentacja Polski potrzebuje będącego w formie i ogranego w klubie 30-latka. W październiku wracamy z graniem w Lidze Narodów. Polska w następnych meczach zagra u siebie z Portugalią oraz Chorwacją.