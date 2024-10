Liga Mistrzów 2024/25 – nowe zasady

Liga Mistrzów 2024/25 będzie zupełne inna niż doskonale nam znane rozgrywki. Trzeba się bowiem przyzwyczaić do tak zwanej formuły ligowej. Nie ma już fazy grupowej. Zwiększy się także minimalna liczba spotkań – z sześciu do ośmiu. Jest za to 36 uczestników, czyli o czterech więcej niż wcześniej. W poniższym tekście przedstawiamy nowe zasady Ligi Mistrzów od tego sezonu.

Liga Mistrzów 2024/25 zasady – całkowita zmiana

Europejska Unia Piłkarska już w 2021 roku ustaliła, że rozgrywki będą odbywać się w tzw. systemie szwajcarskim. Zmiany formatu wprowadzone zostaną także w Lidze Europy oraz w Lidze Konferencji, Długo zapowiadany nowy format Ligi Mistrzów UEFA wchodzi w tym sezonie. Jakie są najważniejsze zmiany?

36 uczestników, nie 32 (cztery drużyny więcej)

brak fazy grupowej

jedna wielka tabela dla wszystkich

osiem meczów zamiast sześciu

przechodzi dalej nie 16, a 24 klubów, dochodzi 1/16 finału

nie ma spadków do Ligi Europy, miejsca 25-36 po prostu odpadają

ośmiu różnych rywali, a nie jak wcześniej – trzy mecze i trzy rewanże

podział ekip na koszyki – po dwa mecze z każdym koszykiem – jeden u siebie, jeden na wyjeździe

więcej ciekawych spotkań na tym etapie pomiędzy potęgami

brak „grupy śmiechu” bądź też mocarza, który gra właściwie sparingi

🚨| The NEW Champions League format commencing from the 24/25 season EXPLAINED… pic.twitter.com/5hVBFRHL2L — CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2023

Widzimy więc, że zmiany są ogromne. Całkowitej uległa dotychczasowa formuła. Zmieni się w zasadzie wszystko – liczba meczów, uczestników, zasady awansu, prowadzenie tabeli. Będą też ciągle inne mecze. Głównym problemem z punktu widzenia sztabów szkoleniowych i samych zawodników będzie zwiększenie liczby meczów. Na to narzekali ostatnio głównie gracze Manchesteru City.

Liga Mistrzów 2024/25 – zasady awansu

Kluby z tabeli z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do najlepszej szesnastki fazy pucharowej. Oznacza to ominięcie jednego etapu gry. Podobnie jest na przykład w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych, gdzie za miejsca pierwsze i drugie od razu ląduje się w ćwierćfinale. Tu omija się 1/16 finału.

Etap 1/16 to będzie dodatkowa faza dla klubów z miejsc 9-24. Zmierzą się one w dwumeczu na krzyż o osiem dodatkowych miejsc. Przykładowo – klub, który zajmie 9. miejsce w formule ligowej, ten zmierzy się z najgorszym zakwalifikowanym, czyli 24. miejscem. Pozycje 25-36 to całkowita eliminacja z rozgrywek europejskich. Nie ma już spadków do Ligi Europy. Liga Mistrzów 2024/25 więc jest pełna nowości i zapowiada się pasjonująco.

ILE MOŻNA ZAROBIĆ W NOWEJ LIDZE MISTRZÓW?

Liga Mistrzów 2024/25 – największe hity

AC Milan – Liverpool FC – 17 września Manchester City – Inter Mediolan (rewanż za finał 2023) – 18 września Arsenal FC – PSG – 1 października Real Madryt – Borussia Dortmund (rewanż za finał 2024) – 22 października FC Barcelona – Bayern Monachium – 23 października Liverpool FC – Bayer Leverkusen – 5 listopada Real Madryt – AC Milan – 5 listopada Inter Mediolan – Arsenal – 6 listopada PSG – Atletico Madryt – 6 listopada Bayern – PSG – 26 listopada Liverpool FC – Real Madryt – 27 listopada Juventus – Manchester City – 11 grudnia PSG – Manchester City – 22 stycznia

Fot. screen X