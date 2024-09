Carlos Vela zagra z Polakiem – sam klub zna doskonale

Carlos Vela do 22. roku życia dryfował po wielu wypożyczeniach. Po pozyskaniu go przez Arsenal, trafiał kolejno do Celty, Salamanki, Osasuny czy West Bromwich Albion. Od 2011 roku jednak grał w karierze w dwóch klubach – Realu Sociedad, a także Los Angeles FC. Łącznie rozegrał w tych klubach prawie 440 spotkań i zanotował 166 trafień. Teraz… Vela znów będzie grał w Los Angeles – dziewięć miesięcy po wypełnieniu swojej umowy z klubem znów podpisał bowiem umowę.

Carlos Vela znalazł klub – zna go doskonale

Meksykanin będzie klubowym kolegą Mateusza Bogusza, który na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski zameldował się po raz pierwszy w karierze, jeśli chodzi o kadrę seniorów. Vela podpisał umowę do końca sezonu, z opcją przedłużenia do końca 2025 roku.

Były piłkarz Realu Sociedad doskonale zna Los Angeles FC. To właśnie tutaj grał w latach 2018-2023. Był on jedną z największych gwiazd ligi MLS, bowiem podszedł do nowego wyzwania całkowicie poważnie. Sezon 2019 to 36 trafień i 16 asyst – absolutny szczyt formy byłego piłkarza Arsenalu.

Carlos Vela is back! 🇲🇽👑 pic.twitter.com/YYagIqLXoI — Major League Soccer (@MLS) September 16, 2024

W klubie z tej części Los Angeles, Vela zagrał 187 spotkań i strzelił 93 bramki. Co ciekawe, zdobywca 19 trafień dla kadry Meksyku właśnie w Stanach Zjednoczonych zdobył swoje jedyne klubowe trofea – a zgarnął je trzy. MLS Cup w 2022 roku, a więc de facto wygranie całej ligi, a także dwukrotnie trofeum za bycie najlepszą drużyną sezonu zasadniczego czyli Supporters’ Shield – 2019 i 2022 rok.

35-letni zawodnik w latach 2007-2018 występował w kadrze Meksyku. Pojechał on ze swoją kadrą narodową na kilka różnych turniejów – Złoty Puchar CONCACAF 2009, MŚ 2010, Puchar Konfederacji 2017 oraz MŚ 2018. Wygrał pierwsze z wymienionych trofeów dwukrotnie, bo jeszcze w edycji 2015.

Trzy porażki i jedno zwycięstwo to bilans w ostatnich sześciu meczach drużyny z „Miasta Aniołów”. Drużyna Mateusza Bogusza zajmuje aktualnie drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, ustępując jedynie lokalnemu rywalowi z derbów zwanych „El Trafico” – Los Angeles Galaxy z Marco Reusem w składzie. Następny mecz drużyna, w której udziały ma choćby Will Ferrell – zagra 19 września z Austin FC u siebie.

