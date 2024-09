Matty Cash ofiarą dyskryminacji w sieci. Kibic może teraz trafić do więzienia

Matty Cash stał się obiektem krytyki ze strony kibiców Tottenhamu po meczu z poprzedniego sezonu, kiedy jego Aston Villa mierzyła się właśnie z „Kogutami”. „The Villans” wygrali 2:1, jednak Polak sfaulował jednego z rywali powodując przy tym ciężką kontuzję. Fani londyńskiej drużyny wylali swoją frustrację w sieci, a jeden z nich życzył obrońcy śmierci w komorze gazowej. Kibic ten może teraz trafić do więzienia.

Cash ofiarą dyskryminacji w sieci

Cash nie będzie jednak zajęty tylko rehabilitacją. Jest zamieszany w sprawę, która może znaleźć swój finał już niebawem. W listopadzie ubiegłego roku Aston Villa mierzyła się z Tottenhamem. „The Villans” wygrali mecz 2:1, jednak to o naszym rodaku zrobiło się najgłośniej. 27-latek sfaulował wtedy Rodrigo Bentancura, czym przyczynił się do jego poważnej kontuzji, która wyeliminowała go na niemal trzy miesiące.

Fani „Kogutów” po porażce swojej drużyny dodatkowo wylali frustrację na Casha. Wielu za pomocą mediów społecznościowych obrażało Polaka, jednak jeden z nich stanowczo przesadził. W swoim wpisie na portalu „X” życzył mu śmierci.„Mam nadzieję, że zginiesz w komorze gazowej” – napisał jeden z kibiców odwołując się w ten sposób do pochodzenia piłkarza i Holokaustu.

A teenager who sent a racist and threatening post on X, formerly Twitter to Aston Villa's Matty Cash faces jail. Wesam Ibrahim, 19, tagged the Aston Villa fullback into his message which was posted on November 28 last year. [The Standard – UK] — Kyama (@ElijahKyama_) September 11, 2024

Jak donosi „The Standard” 19-letni kibic trafił do aresztu, jednak wyszedł z niego za kaucją. Nie ominą go problemy prawne. 9 października odbędzie się rozprawa sądowa, w której pozna jaki czeka go wyrok. Media informują, że może to być nawet kara więzienia. Jak na razie ani piłkarz, ani nikt z jego otoczenia nie odniósł się do sprawy.

W 2019 Matthew Cash wyraził chęć gry dla reprezentacji Polski, zapewniając o polskich korzeniach ze strony matki. W 2021 przyznano mu polskie obywatelstwo, dzięki czemu mógł zadebiutować w drużynie „Biało-Czerwonych”. Pierwszy mecz rozegrał jeszcze tego samego roku za kadencji Paulo Sousy. Było to spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Andorą, wygranym przez naszą kadrę 4:1. Obrońca jak do tej pory wystąpił z orzełkiem na piersi w 15 meczach i zanotował jedno trafienie – w Rotterdamie, w meczu Ligi Narodów z Holandią.

Kontuzja na starcie sezonu

Matty Cash w obecnym sezonie ma na swoim koncie tylko mecze z londyńskimi drużynami. W pierwszej kolejce Premier League Aston Villa z Polakiem na pokładzie wygrała 2:1. W drugiej natomiast uległa Arsenalowi 0:2.

Obrońca w drugim meczu już po zaledwie 16. minutach zmuszony był opuścić plac gry z powodu kontuzji. Jak się okazało doznał urazu ścięgna podkolanowego. Jest to poważna kontuzja, która wyeliminuje go z gry na kilka tygodni. Ważne aby podczas jej rekonwalescencji dać zawodnikowi czas na dojście do siebie, ponieważ w przeciwnym przypadku może dojść do jej odnowienia. 27-latek przez uraz opuścił również ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski.

Fot. PressFocus