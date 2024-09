Betfan kurs 1.77 Monaco - FC Barcelona Wygrana FC Barcelony 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Monaco – FC Barcelona. Czwartek do tej pory był zarezerwowany dla Ligi Europy i Konferencji, ale tym razem trzeci dzień zmagań w elitarnej Lidze Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami. Emocje gwarantowane!

W czwartkowy wieczór o godzinie 21:00 na Stade Louis II Monaco podejmie FC Barcelonę, czyli Roberta Lewandowskiego i spółkę. Szykuje nam się naprawdę zacięte spotkanie, ale my mamy swojego faworyta, poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

Monaco – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Monaco można powiedzieć, że małymi krokami wraca na szczyt we Francji. Klub przez lata był pogrążony w kryzysie, ale od jakiegoś czasu notuje progres i w efekcie w poprzednim sezonie zostali wicemistrzem kraju. Gospodarze mają bardzo mądrą politykę transferową, inwestują w młodych i perspektywicznych zawodników, szkolą, a potem sprzedają za grube miliony. Na drugim pozycji umocnili się, a ich strata do PSG wynosiła dziewięć punktów. Można się jedynie przyczepić, że stracili za dużo goli – aż 42 bramki! To daje ponad 1,00 straty na spotkanie. Ponadto 20 zwycięstw, 7 remisów i tyle samo porażek. W przerwie wakacyjnej ich wyniki nie wyglądały najlepiej, bo towarzysko wygrali tylko z Feyenoordem Rotterdam i właśnie z.. FC Barceloną 3:0. Ale mecze towarzyskie rządzą się swoimi prawami, część grała na EURO 2024, potem miała wakacje. W Ligue 1 24/25 też rozpoczęli obiecująco, bo z bilansem 3-1-0 są na trzecim miejscu, a punkty zgubili z Lens remisując 1:1. Ponadto wygrali z St. Etienne 1:0, 2:0 z Lyonem i 3:0 z Auxerre. Będzie to powrót do Ligi Mistrzów UEFA po raz pierwszy od sezonu 2018/19. Chociaż ich terminarz w Champions League nie wygląda najlepiej, bo ich następnymi rywalami będzie Arsenal oraz Inter Mediolan i to na wyjeździe.

FC Barcelona rozgoryczona po poprzednim sezonie, gdzie Real Madryt zdominował nie tylko La Ligę, ale wygrał także Ligę Mistrzów. Duma Katalonii miała swoje problemy, zdobyła wicemistrzostwo, ale w tej kampanii ma być odwrotnie. Początek w lidze hiszpańskiej jest obiecujący, bo są liderem rozgrywek, jako jedyni mają komplet zwycięstw po pięciu kolejkach i znakomity bilans bramkowy (17:4), wygrali już z Valencią czy Athletic Bilbao, rozbili Valladolid aż 7:0, a w ostatniej kolejce pokonali rewelację Gironę 4:1. Nasz cieszy dobra postawa Roberta lewandowskiego, który ma bardzo duży udział w ofensywie Dumy Katalonii. Hansi Flick będzie musiał jednak poradzić sobie bez Daniego Olmo, który został wykluczony z gry na miesiąc z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego, ponadto kontuzjowanych jest jeszcze kilku graczy, ale jak widzimy to nie przeszkadza w kolejnych zwycięstwach.

Barca od samego początku bardzo dużo strzela i są głodni zwycięstw. Gram wygraną FC Barcelony.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Monaco – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Monaco – FC Barcelona. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście Robert Lewandowski, który od początku sezonu jest w wysokiej formie – kurs 1.92. Duże szanse daje się także Pau Victor – 2.70.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To inauguracja Ligi Mistrzów w nowym wydaniu, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Monaco – FC Barcelona

Do tej pory obie ekipy mierzyły się trzykrotnie i dwa razy wygrała Barcelona, raz Monaco

W tych meczach Monaco strzeliło trzy bramki, natomiast Duma Katalonii też trzy gole

Barca wygrała na starcie sezonu pięć spotkań w lidze, a Monaco trzy z czterech

Przewidywane składy Monaco – FC Barcelona

Monaco : Kohn; Vanderson, Kehrer, Mawissa Elebi, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo

: Kohn; Vanderson, Kehrer, Mawissa Elebi, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Eric Garcia, Pedri, Casado; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

