Lech Poznań: Nowy nabytek może wypaść na długi czas

Lech Poznań oficjalnie poinformował, że Daniel Hakans zmaga się z urazem podbrzusza. Potwierdziły to dodatkowe konsultacje lekarskie, które przeszedł w środę 18 września. Reprezentant Finlandii będzie pauzował min. sześć tygodni, ale jego przerwa w grze może przedłużyć się nawet do dwóch miesięcy.

Lech Poznań bez skrzydłowego

Daniel Hakans był jednym z najbardziej wartościowych transferów letniego okienka w PKO BP Ekstraklasie. Wg portalu „Transfermarkt” Lech Poznań zapłacił za reprezentanta Finlandii drugoligowej Valerendze Oslo 900 tysięcy euro. W barwach ”Kolejorza” zadebiutował w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk (3:1). Już po czterech minutach od wejścia z ławki został ukarany żółtą kartką. Generalnie początkowo szło mu słabo, ale z czasem zaczął się rozkręcać.

W meczu szóstej kolejki z Pogonią Szczecin (2:0) po raz pierwszy znalazł się w wyjściowej jedenastce Lecha. Zanotował w nim pierwszy bezpośredni udział przy bramce ”Kolejorza”, gdy w 54. minucie asystował przy trafieniu Afonso Sousy na 1:0. Wcześniej strzelił jeszcze gola w trzecioligowych rezerwach Lecha podczas zremisowanego 1:1 domowego meczu z Kotwicą Kórnik.

𝐀𝐅𝐎𝐍𝐒𝐎 𝐒𝐎𝐔𝐒𝐀!🇵🇹🔥 Portugalczyk daje prowadzenie Lechowi w meczu z Pogonią!⚽ 📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/n5tyBZQKjb — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 25, 2024

Selekcjoner reprezentacji Finlandii Markku Kanerva ponownie powołał go na mecze drużyny narodowej, ale nie dane mu było zagrać we wrześniowych starciach Ligi Narodów z Grecją (0:3) i Anglią (0:2). Już na samym początku zgrupowania reprezentacji doznał urazu, po czym od razu wrócił do Polski. Wówczas nieznane były jeszcze szczegóły jego kontuzji, ale sprawa nie wygląda na błahostkę, bowiem zabrakło go w kadrze na ostatni ligowy mecz z Jagiellonią (5:0). Nie było go także w meczu III-ligowych rezerw z Gryfem Słupsk.

W środę 18 września Lech Poznań oficjalnie poinformował, że Fin przeszedł dodatkowe konsultacje lekarskie. Wykazały one uraz podbrzusza, który oznacza dla niego min. sześciotygodniową pauzę. Absencja może potrwać nawet osiem tygodni, czyli ok. dwa miesiące. Tym samym do gry najwcześniej wróci na początku listopada, a może nawet dopiero po listopadowej przerwie reprezentacyjnej.

ℹ️ Daniel Håkans przeszedl dodatkowe konsultacje lekarskie. Skrzydłowy Lecha Poznań ma uraz podbrzusza i będzie pauzować 6-8 tygodni. pic.twitter.com/jgkSBF9zWY — Lech Poznań (@LechPoznan) September 18, 2024

Lech Poznań zdrowy

Lech Poznań nie ma obecnie problemów z kontuzjami, bowiem oprócz Hakansa pauzuje jedynie Filip Dagerstal. Ostatni występ zaliczył 28 października 2023 roku przeciwko Cracovii (1:1) i wszyscy już o tym graczu zapomnieli. Podczas meczu z ”Pasami” doznał urazu stawu skokowego i pierwotnie jego przerwa w grze miała wynieść od trzech do sześciu tygodni. Tymczasem minęło ponad dziesięć miesięcy, a szwedzkiemu stoperowi do powrotu wciąż daleko. Niedawno trener Niels Frederiksen twierdził, że Dagerstal trenuje indywidualnie i za kilka tygodni może wrócić na boisko.

W najbliższej serii gier PKO BP Ekstraklasy Lech podejmie u siebie Śląsk Wrocław. Wicemistrzowie Polski są jedyną drużyną, która w tym sezonie Ekstraklasy wciąż nie odniosła zwycięstwa (cztery remisy i dwie porażki w sześciu meczach). Na drugim biegunie znajduje się ”Kolejorz”, który po ośmiu kolejkach zajmuje fotel lidera z trzypunktową przewagą nad drugą Cracovią. Podopieczni Frederiksena dopiero co rozbili przed własną publicznością mistrza Polski z Białegostoku aż 5:0.

