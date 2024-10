Rozdał najwięcej kartek w jednym meczu Premier League, teraz został odsunięty

W meczu ostatniej kolejki Premier League między Bournemouth a Chelsea padł rekord Premier League pod względem rozdanych żółtych kartek. Sędzia Anthony Taylor – wliczając obu trenerów oraz piłkarzy – pokazał aż 16 kartoników. Występ arbitra spotkał się z falą krytyki ze strony kibiców. Został on odsunięty od swoich obowiązków przy okazji zbliżającej się kolejki ligi angielskiej.

Anthony Taylor jest jednym z najbardziej popularnych brytyjskich sędziów. 45-latek nie cieszy się jednak dobrą renomą wśród kibiców. W ostatnich latach zdarzały mu się bardzo fatalnie poprowadzone spotkania. Tak było między innymi podczas finału Ligi Europy czy ćwierćfinału EURO 2024 pomiędzy Hiszpanią a Niemcami – wówczas bardzo mu się oberwało od opinii publicznej. Pretensje fanów są jednak uzasadnione, ponieważ Taylor czasami sprawia wrażenie, jakby nie panował nad swoimi obowiązkami, irytuje piłkarzy oraz podejmuje niewytłumaczalne decyzje.

Who is the most hated referee??

Nie tylko na arenie międznarodowej nie wykonywał swoich obowiązków najlepiej, ale również na krajowym podwórku. Tak samo w Anglii spadała na niego ogromna fala krytyki. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno przy okazji starcia w Premier League pomiędzy Bournemouth a Chelsea. „The Blues” wygrali spotkanie 1:0 po golu Christophera Nkunku, jednak nie to było głównym tematem rozmów. Marc Cucurella gola kolegi celebrował… tuż przed twarzą sędziego. Tak był wściekły na prowadzenie tego meczu.

Anthony Taylor podczas spotkania rozdał aż 16 żółtych kartek, co jest nowym absolutnym rekordem ligi angielskiej. Do tej pory najwięcej pokazał ich Peter Bankes – 13 z czego jedną czerwoną. Było to w trakcie meczu Tottenhamu z Sheffield United (2:1). Taylor pokazał osiem napomnień zawodnikom Chelsea, sześć piłkarzom „Wisienek” oraz po jednej obydwu trenerom. W trakcie spotkania ponownie momentami wydawało się, że traci nad nim panowanie, co dodatkowo frustrowało zawodników.

Już w jego trakcie kibice wyśmiewali decyzję arbitra oraz obrażali go. 45-latkowi oberwało się również po zakończonym widowisku, tym razem w mediach społecznościowych. Kibice byli bezwzględni i w negatywny sposób jasno dawali do zrozumienia, co o nim sądzą. Po kolejnej fali krytyki władze Premier League zdecydowały odsunąć go od jego obowiązków podczas następnej kolejki ligowej. Po meczu oba kluby otrzymały również grzywnę od Angielskiej Federacji w wysokości 25 tysięcy funtów za pokazanie minimum sześciu żółtych kartoników po obydwu stronach.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Anthony Taylor will not referee a Premier League game this weekend after receiving social media abuse after Chelsea's 1-0 win at Bournemouth.

He issued a record-breaking 16 yellow cards in the game.

(Source: @BBCSport) pic.twitter.com/bO6N9f6w3V

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 17, 2024