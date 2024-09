Beckenbauer uczczony przez Bayern

Bayern Monachium i Franz Beckenbauer są jak znak równości. „Kaiser” był jedną z najważniejszych postaci w historii klubu z Saebener Strasse. W styczniu tego roku „Cesarz”- jak mawiano o legendarnym obrońcy i trenerze – odszedł z tego świata. Był on w historii futbolu jednym z najlepszych obrońców. Bayern postanowił upamiętnić swoją gwiazdę w szczególny sposób.

Kibice, eksperci oraz dziennikarze nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie zgodnie przyznają, że obok Gerda Muellera, Franz Beckenbauer to jedna z najważniejszych postaci w historii bawarskiego klubu. Wielu jest wręcz przekonanych, że legendarny „Cesarz” jest ikoną Bayernu, bez której monachijczycy nie święciliby tak wielu sukcesów w swojej długoletniej historii.

Niestety, ale 7 stycznia 2024 roku, po wielu latach walki z chorobą, Niemiec odszedł z tego świata. Były piłkarz, trener oraz działacz klubowy był wielką legendą niemieckiej piłki, cenioną na całym piłkarskim globie za swoje jakże wybitne osiągnięcia nie tylko jako zawodnik, ale i selekcjoner. Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki żył 78 lat i zostawił po sobie wielką spuściznę, która zostanie zapamiętana już na zawsze – warto zaznaczyć, że Beckenbauer po dziś dzień jest postrzegany jako jeden z najlepszych piłkarzy graczy w historii światowego futbolu. To dlatego, że zrewolucjonizował pozycję środkowego obrońcy.

Bayern Munich and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78 🇩🇪🕊️ pic.twitter.com/DG6tJ8w5Rq

— LiveScore (@livescore) January 8, 2024