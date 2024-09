Infantino ma problem. Nikt nie chce transmitować Klubowych Mistrzostw Świata

Gianni Infantino ma duży problem. Chciałby pięknie medialnie opakować Klubowe Mistrzostwa Świata i zamienić je w mundial dla 32 najlepszych ekip, ale… po pierwsze nie ma sponsorów, a po drugie nikt nie chce tego transmitować, a przecież turniej już za dziewięć miesięcy. Prezydent FIFA zwołał specjalne spotkania z nadawcami telewizyjnymi w tej sprawie.

Piłkarze coraz częściej wypowiadają się o tym, że zwiększa się ich eksploatacja i więcej jest meczów, co powoduje kolejne przeciążenia i mięśniowe kontuzje. Dotyczy to głównie tych generujących największy zysk i grających o wszystkie możliwe trofea. Głos na ten temat zabrali zawodnicy Manchesteru City – Bernardo Silva, Manuel Akanji oraz Kevin de Bruyne. Wszak ten problem eksploatacji i zmęczenia ich dotyczy przecież najbardziej.

𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗘, 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗡𝗗𝗔𝗪𝗔𝗡𝗔!!!!

The FIFA 2025 Club World Cup draw will take place on 9 December 2024 in the United States 🇺🇸.

The tournament will kick off 15 June 2025.#FIFACWC#UNPLAYABLE pic.twitter.com/X1CIpxLbrz

