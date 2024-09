Championship: Został ugryziony i… wyleciał z boiska

Choć Luis Suarez opuścił Anglię ponad dekadę temu, jego duch widocznie dalej unosi się nad Wyspami Brytyjskimi. W meczu Championship pomiędzy Preston a Blackburn wypożyczony z Liverpoolu obrońca Rovers Owen Beck zgłosił sędziemu, że został ugryziony przez napastnika Preston Milutina Osmajicia. Czarnogórzec otrzymał żółtą kartkę, za to Walijczyk wyleciał z boiska. Arbiter nie mógł naprawić swojego błędu, bowiem w Championship nie ma systemu VAR.

6. kolejkę Championship zamykało starcie Preston North End z Blackburn Rovers. Derby hrabstwa Lancashire zakończyły się wynikiem 0:0 i odeszłyby w zapomnienie, gdyby nie sytuacja z końcówki podstawowego czasu gry. W 88. minucie, gdy Preston konstruowało w prawym sektorze swój atak, przy linii bocznej się zakotłowało. Zastawiający się z piłką napastnik gospodarzy Milutin Osmajic w pewnym momencie został odepchnięty nogą przez ”dziewiątkę” Rovers – Yukiego Ohashiego.

Pomocnik Preston Duane Holmes w odwecie odepchnął Todda Cantwella, a po chwili został zahaczony przez wypożyczonego z Liverpoolu obrońcę Owena Becka, w wyniku czego Amerykanin upadł na murawę. Wtedy do Walijczyka od tyłu doskoczył Osmajic i zaczął… gryźć go w kark. Cała przepychanka działa się obok sędziego liniowego, któremu Beck pokazywał, że został ugryziony. Jednak Czarnogórzec obejrzał za to zachowanie tylko żółtą kartkę, za to Beck… wyleciał z boiska.

Sędzia Matthew Donohue nie miał jednak możliwości obejrzenia powtórki tej sytuacji i ewentualnej zmiany swojej oceny, bowiem w Championship nie ma systemu VAR. Owszem, w tych rozgrywkach system VAR się pojawia, ale jedynie w meczach barażowych, których stawką jest awans o Premier League i grube miliony funtów. W kwietniu br. pojawiła się informacja, jakoby VAR od sezonu 2024/25 miał zostać wprowadzony do Championship, jednak wciąż ten system jest nieobecny na zapleczu angielskiej ekstraklasy.

Informacja o czerwonej kartce dla Becka na oficjalnym profilu Blackburn na portalu X (dawniej Twitter) została okraszona podpisem: Sędzia, który całkowicie stracił kontrolę, wyrzuca Becka z boiska. Z kolei szkoleniowiec Rovers John Eustace w pomeczowej rozmowie z mediami klubowymi mówił: – Owen jest w szatni z ogromnym śladem ugryzienia na karku. Na ten moment nie ma w tej sprawie żadnych informacji, ale spodziewać się można odwołania od tej decyzji sędziego ze strony Blakcburn.

Owen Beck trying to tell the linesman that he’s been bit and he’s just ignoring him… officials in this country are useless pic.twitter.com/h3P7hDffdz

— sammie (@brfcsammie) September 22, 2024