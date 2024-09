Podolski z pięknym gestem. Również wspiera ofiary powodzi w Polsce

Od kilku dni mieszkańcy południowo-zachodniej Polski nieustannie walczą ze skutkami zniszczeń, które wywołała powódź jaka nawiedziła nasz kraj. Wielu Polaków wzięło udział akcjach pomocy dla potrzebujących. Nie próżnował Śląsk Wrocław. Swoją cegiełkę dołożył również PZPN oraz inne polskie kluby. Na hojny gest zdecydował się też Lukasz Podolski. Zawodnik Górnika Zabrze przekazał 200 tysięcy złotych.

Środowisko piłkarskie pomaga ofiarom powodzi

Polacy walczą ze skutkami powodzi jaka nawiedziła nasz kraj. Wsparcia udzieliły również kluby piłkarskie oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Prezes Cezary Kulesza zdecydował się przekazać 200 tysięcy złotych. Na koncie fundacji „Siepomaga”, którą wsparł PZPN znajduje się już prawie 30 milionów złotych dla potrzebujących. To nie wszystko. Prezes PZPN nie zapomniał także o klubach, którym pozalewało boiska czy szatnie, dlatego obiecał, że żaden poszkodowany klub nie zostanie bez pomocy i przekazał 1,75 mln złotych wspólnie z prezesami wojewódzkich oddziałów.

W tych trudnych chwilach najważniejsza jest solidarność. Deklaruję, że żaden poszkodowany przez powódź klub nie zostanie bez pomocy. Wspólnie z prezesami wojewódzkich związków zdecydowaliśmy o przekazaniu 1,75 mln zł na pomoc dla klubów, które zostały poszkodowane przez powódź.… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 20, 2024

Z godną pochwały inicjatywą pomocy, wyszły również między innymi: Warta Poznań, Odra Opole, czy Legia Warszawa. Kluby te zdecydowały się wspomóc poszkodowanych darami od mieszkańców. Pod wskazane adresy można przynieść jedzenie, środki czystości i higieny, ale również rzeczy potrzebne do bezpośredniej walki z żywiołem takie jak grabie, czy łopaty.

Oprócz klubów chęć pomagania wyrazili również piłkarze. Najlepszym przykładem jest Arkadiusz Piech – zawodnik Piasta Nowa Ruda, który w przeszłości reprezentował barwy Legii Warszawa czy Śląska Wrocław. Napastnik sam wyruszył na pomoc zabezpieczania terenu wsi Bagieniec. Dodatkowo znany ze swojej charytatywnej działalności, do pomocy rodakom przyłączył się również Jakub Błaszczykowski. Jego fundacja „Ludzki Gest” postanowiła przekazać 250 tysięcy złotych dla ofiar powodzi.

Podolski włączył się do pomocy

Do pomocy przyłączył się również Lukas Podolski. Piłkarz Górnika Zabrze zdecydował się przekazać 200 tysięcy złotych. 39-latek rozłożył pieniądze na dwie akcje. Połowa sumy została przekazana Fundacji Górnika Zabrze na zbiórkę. Dochód zostanie przeznaczony na sprzęt potrzebny do usuwania skutków zalanych terenów. W tym przypadku grupa fanów „Górników” – Torcida rozwiezie przedmioty.

Niestety, woda zalała domy nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale też województw śląskiego i opolskiego – w tym wielu naszych Kibiców. Z tego względu drugie 100 tys. zł przekazuję Fundacji Górnika Zabrze, z którą razem zakupimy niezbędny na tę chwilę sprzęt, a chłopaki z Torcidy rozwiozą go do potrzebujących

To nie wszystko, bowiem kolejne 100 tysięcy złotych trafią na zbiórkę „Kibice dla powodzian – Śląsk zawsze razem” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk.

Wszyscy ze smutkiem obserwujemy, jaka tragedia spotkała ludzi na południu Polski. Między Klubami bywa różnie, ale niesienie pomocy nie ma barw. Obserwuję, jak Kibice organizują się ponad podziałami i pomagają sobie nawzajem w walce ze skutkami powodzi. Zawsze byłem i będę z Kibicami, dlatego postanowiłem przekazać 100 tys. zł na zbiórkę „Kibice dla powodzian – Śląsk zawsze razem!” Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk.

Lukas Podolski przez całą piłkarską karierę potwierdzał, że jest kibicem „Górników” i właśnie w tym klubie chciałby zakończyć przygodę z futbolem. Słowa dotrzymał i w 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze. Przybył on w roli nie tylko zawodnika, ale miał również cel w postaci zaangażowania się w pomocy rozwoju drużyny. Jest ambasadorem klubu i doradcą społecznym zarządu. Ma go to przygotować do pełnienia innych ważnych funkcji w przyszłości, którą wiąże z Górnikiem.

Wszyscy ze smutkiem obserwujemy, jaka tragedia spotkała ludzi na południu Polski. Między Klubami bywa różnie, ale niesienie pomocy nie ma barw. Obserwuję, jak Kibice organizują się ponad podziałami i pomagają sobie nawzajem w walce ze skutkami powodzi. Zawsze byłem i będę z… pic.twitter.com/2pFEOFPlMd — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) September 23, 2024

Jak do tej pory wystąpił w 96 meczach, w których strzelił 22 gole i zanotował 19 asyst. W obecnym sezonie zaliczył osiem spotkań. W ostatnim spotkaniu z GKS-em Katowice trafił po raz pierwszy i po raz drugi w tych rozgrywkach. Górnik Zabrze wygrał 3:0. Niedługo pożegna się z FC Koeln specjalnym charytatywnym meczem, w którym Toni Kroos czy Mats Hummels będą mieli okazję założyć… koszulkę Górnika Zabrze.

Fot. PressFocus