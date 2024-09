Gwiazda MŚ 2018 zagra w… drugiej lidze greckiej

Znany z występów dla Realu Madryt, Valencii czy Villarrealu Rosjanin Dienis Czeryszew znalazł nowy klub. Po prawie trzech miesiącach na bezrobociu gwiazda mistrzostw świata z 2018 roku znalazła zatrudnienie w nowym klubie. Jego pracodawcą zostanie… beniaminek drugiej ligi greckiej – Panionios. W 2018 roku zawodnikiem tego klubu był Polak – Krystian Nowak znany z występów m.in. dla Widzewa Łódź i Slaven Belupo.

Niespełniony potencjał

Dienis Czeryszew pierwsze kroki w futbolu stawiał w akademii Sportingu Gijon, lecz już jako 12-latek trafił do słynnej „La Fabrica” – akademii Realu Madryt. Rosjanin traktowany był w białej części Madrytu jako ogromny talent – już jako 15-letni zawodnik został włączony do drużyny U-19. Dwa lata później zadebiutował w Castilli, czyli rezerwach „Królewskich”. Na poziomie rezerw rozegrał 109 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zanotował 12 asyst.

Na szansę w seniorskim zespole Realu Madryt musiał długo czekać – i trudno się dziwić. Na jego pozycji grał pewien Portugalczyk, jakiś Cristiano czy jakoś tak. W sumie zdołał rozegrać tylko siedem spotkań, lecz najbardziej zapamiętany został z meczu Pucharu Króla z Cadiz w 2015 roku. W klubie doszło do błędu administracyjnego i skrzydłowy wystąpił w tym meczu mimo zawieszenia. Błąd ten sprawił, że Real Madryt został wykluczony z rozgrywek.

Czeryszew w trakcie swojej kariery wypożyczany był do Sevilli, Villarrealu i Valencii. Następnie odszedł do „Żółtej Łodzi Podwodnej”, a później… przeniósł się do ekipy „Nietoperzy”. Przenosiny do Valencii odbyły się po spektakularnych w jego wykonaniu mistrzostwach świata w 2018 roku rozgrywanych w Rosji. Na własnej ziemi „Sborna” dotarła do ćwierćfinału i duża w tym zasługa skrzydłowego, który strzelił aż cztery bramki.

Zjazd gwiazdy MŚ 2018

Mistrzostwa świata w Rosji były szczytem możliwości Dienisa Czeryszewa. Skrzydłowy regularnie miał problemy zdrowotne i kiedy już wracał do dobrej dyspozycji kolejny uraz wykluczał do z gry na kilka tygodni. Z sezonu na sezon pełnił coraz mniejszą rolę w drużynie Valencii, aż do 2022 roku kiedy to przeniósł się do Venezii, lecz i tam nie szło mu najlepiej.

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 został wolnym zawodnikiem. Teraz rękę w jego kierunku wyciągnął beniaminek greckiej Super League 2 – Panionios Ateny. W tej samej lidze występuje jego dobry kolega – Alvaro Jimenez. Panowie mieli okazję grać razem w drużynach młodzieżowych Realu Madryt.

✍️🚨 SL2 side Panionios have signed former Russian international Denis Cheryshev! He was recently playing in Italy with Venezia, Cheryshev arrives in Greece on Wednesday to complete his move pic.twitter.com/UMzexqJ8Bn — Hellas Football (@HellasFooty) September 22, 2024

Jeśli mowa o nowym klubie gwiazdy mundialu w 2018 roku to wiąże się z nim bardzo ciekawa historia. Otóż Panionios założony został w 1890 roku w Smyrnie (obecnie Izmir) czyli mieście położonym w Turcji. Dopiero w 1922 roku klub przeniósł swoje siedziby do miejscowości Nea Smirni pod Atenami.

W sezonie 2019/2020 klub zajął ostatnie miejsce w greckiej Super League, lecz nie przystąpił do drugoligowych rozgrywek – rozpoczął grę na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Kibice są w szoku, że ktoś z tak bogatym CV zagra w klubie, który nie tak dawno rozgrywał mecze gdzieś w wioskach rozsianych po całej Grecji.

fot. PressFocus